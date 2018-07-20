Украина

Абитуриентам из Крыма и Донбасса: озвучены сроки вступительной кампании

Зачисление жителей временно оккупированных территорий Донбасса и АР Крым в украинские ВУЗы продлится до 28 сентября и возможно без предоставления сертификата ВНО, украинского паспорта и аттестата. Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.

По словам и.о. директора департамента высшего образования МОН Светланы Кретович, абитуриентов с оккупированных территорий Крыма и Донбасса, которые своевременно обратились к Образовательным центрам «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина», ждет итоговая аттестация по — украинскому языку и истории Украины. В этих же центрах абитуриенты сдают экзамен по профильному предмету или творческий конкурс.

Имена всех поступающих с оккупированных территорий в обязательном порядке зашифровываются.

Абитуриенты, претендуя на бюджетные места для получения образовательного уровня бакалавра, должны подать документы до 20 июля. Прием документов на младшего специалиста на базе 11 классов продлится до 1 августа.

После успешного прохождения экзамена юношей и девушек зачислят в ВУЗ — эту процедуру планируют завершить до 28 сентября.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о проблемах выпускников школ Донбасса, решивших учиться в ВУЗах на временно оккупированной территории.

