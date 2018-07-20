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Абитуриентам из Крыма и Донбасса: озвучены сроки вступительной кампании
Зачисление жителей временно оккупированных территорий Донбасса и АР Крым в украинские ВУЗы продлится до 28 сентября и возможно без предоставления сертификата ВНО, украинского паспорта и аттестата. Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.
По словам и.о. директора департамента высшего образования МОН Светланы Кретович, абитуриентов с оккупированных территорий Крыма и Донбасса, которые своевременно обратились к Образовательным центрам «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина», ждет итоговая аттестация по — украинскому языку и истории Украины. В этих же центрах абитуриенты сдают экзамен по профильному предмету или творческий конкурс.
Имена всех поступающих с оккупированных территорий в обязательном порядке зашифровываются.
Абитуриенты, претендуя на бюджетные места для получения образовательного уровня бакалавра, должны подать документы до 20 июля. Прием документов на младшего специалиста на базе 11 классов продлится до 1 августа.
После успешного прохождения экзамена юношей и девушек зачислят в ВУЗ — эту процедуру планируют завершить до 28 сентября.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о проблемах выпускников школ Донбасса, решивших учиться в ВУЗах на временно оккупированной территории.
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