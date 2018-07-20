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Украина

В "ДНР" приведен в исполнение смертный приговор

8:06 20 июля 2018   497
расстрел
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Об этом сообщили сепаратистские СМИ со ссылкой на «верховный суд ДНР».

Они информируют, что 18 июля был вынесен приговор вооруженной группировке, которая занималась похищениями людей, вымогательствами и убийствами. В банду входило десять человек. Они орудовали в 2014—2015 годах на всей территории недореспублики. Причем действовали под прикрытием общественной организации «Казачий союз «Область войска Донского».

По совокупности совершенных преступлений один человек был приговорен к смертной казни, восемь — к пожизненному лишению свободы, еще один — к 13 годам тюрьмы. Приговор исполнен. Фамилии, возраст, профессии фигурантов дела не известны. Нет информации и о том, в каких городах они проживали, и действовали ли в соседней «ЛНР».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что «дипломы ДНР» не признают даже в оккупированном Донецке.

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