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В "ДНР" приведен в исполнение смертный приговор
Об этом сообщили сепаратистские СМИ со ссылкой на «верховный суд ДНР».
Они информируют, что 18 июля был вынесен приговор вооруженной группировке, которая занималась похищениями людей, вымогательствами и убийствами. В банду входило десять человек. Они орудовали в 2014—2015 годах на всей территории недореспублики. Причем действовали под прикрытием общественной организации «Казачий союз «Область войска Донского».
По совокупности совершенных преступлений один человек был приговорен к смертной казни, восемь — к пожизненному лишению свободы, еще один — к 13 годам тюрьмы. Приговор исполнен. Фамилии, возраст, профессии фигурантов дела не известны. Нет информации и о том, в каких городах они проживали, и действовали ли в соседней «ЛНР».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что «дипломы ДНР» не признают даже в оккупированном Донецке.
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