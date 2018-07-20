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Жуткое ДТП на трассе Одесса-Киев: погибли пятеро граждан Белоруссии (фото)
Смертельное ДТП произошло на рассвете на трассе Киев-Одесса неподалеку от пгт Кривое Озеро в Николаевской области. Погибли пятеро человек (четверо пассажиров и водитель), еще 12 госпитализированы. Об этом в Facebook сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области
Как установила полиция, рейсовый микроавтобус Volkswagen с белорусской регистрацией следовал по маршруту Одесса-Гомель.
Он столкнулся с грузовиком, который, по предварительным данным, стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности.
Как информирует полиция, водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в ближайшую больницу.
Личности потерпевших устанавливаются.
Напомним, 19 июля автомобиль влетел в маршрутку на остановке.
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“ Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли. ”