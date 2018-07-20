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Происшествия

Жуткое ДТП на трассе Одесса-Киев: погибли пятеро граждан Белоруссии (фото)

8:12 20 июля 2018   63
На месте ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

Смертельное ДТП произошло на рассвете на трассе Киев-Одесса неподалеку от пгт Кривое Озеро в Николаевской области. Погибли пятеро человек (четверо пассажиров и водитель), еще 12 госпитализированы. Об этом в Facebook сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области

Как установила полиция, рейсовый микроавтобус Volkswagen с белорусской регистрацией следовал по маршруту Одесса-Гомель.

Он столкнулся с грузовиком, который, по предварительным данным, стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности.

Как информирует полиция, водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в ближайшую больницу.

Личности потерпевших устанавливаются.

Напомним, 19 июля автомобиль влетел в маршрутку на остановке.

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