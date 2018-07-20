Украина

Красивые были дома: в сети на фото показали последствия прихода "русского мира" на Донбасс

Блогер с ником «В МЕНЕ ЛАПКІ» опубликовал твит с фото, на которых показаны последствия прихода российских оккупантов на Донбасс.

Свой пост он сообщил надписью о том, какие хорошие дома раньше были у людей до начала обстрелов населенных пунктов пророссийскими сепаратистами.

Действительно, даже остатки некогда былой роскоши показывают, что жили в населенном пункте совершенно небедные люди: огромные усадьбы с крытыми террасами и бассейном, спутниковым телевидением.

Все дома теперь лежат в руинах, имущество из них вывезено в Ростов, населенный пункт совершенно лишен жизни.

Мнения по поводу того, где были сделаны фото, разделились: называют Пески, Широкино и Авдеевку.

Общее настроение от просмотра твита резюмировал один из блогеров, который написал: «Некоторых жителей Геническа туда надо отправить на экскурсию: идиоты до сих спят и видят русский мир».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после четырех лет военных действий Путин предложил провести «новый референдум» по Донбассу. К чему бы это — нужны новые разрушения?