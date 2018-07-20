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Красивые были дома: в сети на фото показали последствия прихода "русского мира" на Донбасс
Блогер с ником «В МЕНЕ ЛАПКІ» опубликовал твит с фото, на которых показаны последствия прихода российских оккупантов на Донбасс.
Свой пост он сообщил надписью о том, какие хорошие дома раньше были у людей до начала обстрелов населенных пунктов пророссийскими сепаратистами.
Действительно, даже остатки некогда былой роскоши показывают, что жили в населенном пункте совершенно небедные люди: огромные усадьбы с крытыми террасами и бассейном, спутниковым телевидением.
Все дома теперь лежат в руинах, имущество из них вывезено в Ростов, населенный пункт совершенно лишен жизни.
Мнения по поводу того, где были сделаны фото, разделились: называют Пески, Широкино и Авдеевку.
Общее настроение от просмотра твита резюмировал один из блогеров, который написал: «Некоторых жителей Геническа туда надо отправить на экскурсию: идиоты до сих спят и видят русский мир».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после четырех лет военных действий Путин предложил провести «новый референдум» по Донбассу. К чему бы это — нужны новые разрушения?
влажность:
давление:
ветер:
“ — Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было? ”