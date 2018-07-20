Путин применяет хитрость, чтобы расколоть Европу, — Чекалкин о «российском» Крыме

Политика

Министр внутренних дел Италии и глава правой партии «Лига» Маттео Сальвини в интервью The Washington Post заявил, что Россия законно аннексировала украинский Крым. Более того, Революцию достоинства политик назвал «фальшивой» и подтвердил, что ратует за отмену европейских санкций против РФ.

Резонансное заявление «ФАКТАМ» прокомментировал бывший дипломат (консул Украины в Израиле с 1992 по 1996 год), а ныне известный блогер и шоумен Дмитрий Чекалкин.

«Я не воспринимал бы слова министра слишком серьезно. Все-таки не он представляет внешнюю политику Италии. Почему этот человек комментирует события внутриполитической жизни другой страны? Мне кажется, это не совсем его парафия», — сказал Чекалкин.

Он считает, что сегодня в силу внутриполитических ситуаций «некоторые заинтересованы в том, чтобы наращивать свой рейтинг такими контроверсионными заявлениями».

«Да и мало ли в современной Европе полезных идиотов или проплаченных агентов Путина? Зная, какие огромные средства нынче выделяет Россия, чтобы расколоть Европу и западный мир, не удивлюсь, что со временем обнаружится какая-то материальная заинтересованность этого персонажа», — сказал Чекалкин.

Шоумен продолжил: «К сожалению, можно лишь догадываться, на какие ухищрения идет Кремль. По разным оценкам только на каталонский референдум или референдум в Голландии об ассоциации между Украиной и ЕС потрачены сотни миллионов долларов. Кроме того что существует засекреченная часть российского бюджета, еще же есть „кошельки Путина“ — олигархи, заработавшие свои миллиарды на обворовывании народа. Им же тоже выдают соответствующие указания о финансировании подобных проектов».

«Сегодня американский республиканский сенатор Линдси Грэм констатировал: «Трамп не подготовился к разговору с Путиным, а мы недооценили и не представляем себе, насколько преступный и подлый режим руководит этой страной», — вспомнил Чекалкин.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на последней встрече с президентом США Дональдом Трампом Владимир Путин проговорился о причастности России к незаконному референдуму в Крыму в 2014 году.

Фото со страницы Дмитрия Чекалкина в Facebook