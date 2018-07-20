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Происшествия

Продавец шаурмы в Киеве набросился на покупателей с огромным ножом

20:01 20 июля 2018   194
Гриль и нож для шаурмы
Михаил СЕРГУШЕВ, «ФАКТЫ»

Вечером 20 июля в Киеве, неподалеку от станции метро «Дружбы народов», продавец шаурмы набросился с огромным ножом на трех молодых людей и ранил одного из них. Об этом «ФАКТАМ» рассказала пресс-офицер Печерского райуправления полиции Киева Оксана Тищенко.

«Трое покупателей заказали в киоске шаурму. Пока ожидали свой заказ, возникла словесная перепалка с продавцом. Из-за чего именно началась ссора, мы пока не знаем. Все участники событий сейчас находятся в райуправлении и дают показания. Но известно, что продавец, схватив огромный нож, которым обрезает мясо, выбежал из киоска и ударил одного из покупателей.

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Видимо, испугавшись, что натворил, продавец не нашел ничего лучшего, как сбежать. Но в течение нескольких минут его задержали сотрудники полиции. В настоящее время проводятся следственные действия. Решается вопрос об открытии уголовного производства", — сказала Тищенко.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Бердичеве школьник зарезал молодую женщину, которая вышла на прогулку с собакой.

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