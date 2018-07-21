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В Украину впервые привезли из Зальцбурга оригинальную скрипку Моцарта (видео)
В пятницу, 20 июля, во Львов впервые привезли из австрийского Зальцбурга скрипку, на которой играл известный пианист, дирижер, композитор, педагог Вольфганг Амадей Моцарт. Об этом сообщает Zahid.net.
То, что музыкальный инструмент привезли в Украину — это проявление большого доверия Австрии, отметила известный дирижер, основатель музыкального фестиваля LvivMozArt Оксана Линево.
О таких необычных гастролях уникального инструмента договорились организаторы фестиваля LvivMozArt с Музеем и архивом Моцарта в городе Зальцбург. Этот фонд сохраняет оригинальные рукописи нот, а также 6 инструментов, принадлежавших композитору. На них время от времени позволяют играть и очень редко вывозят на гастроли в другие страны.
За все годы реликвия успела побывать только в Японии, Италии, Германии, Швейцарии, Литве и на Кубе.
Скрипку изготовил итальянский мастер Пьетро Антонио Дала Коста в 1764 году, а Моцарт играл на ней в течение последних лет жизни в Вене.
«Этот инструмент подарили в наш музей в Зальцбург в 2013 году из частной коллекции. Это был бесценный подарок. Мы знали, что где-то должен быть еще один инструмент Моцарта, но никто не знал где. И тут вдруг мы получили его в подарок с условием, что эта реликвия НЕ БУДЕТ музейным экспонатом, а она должна звучать», — рассказала директор Музея и архива Моцарта в городе Зальцбург Габриэле Рамсауер.
Увидеть и услышать инструмент можно будет на концерте-закрытии фестиваля LvivMozArt 22 июля.
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