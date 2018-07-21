В сети показали новое доказательство участия России в войне на Донбассе

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Украинские саперы сняли с местности возле Водяного 25 российских противопехотных мин ПМН-2.
Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил на странице в Facebook.
«После проведения инженерной разведки места, где вблизи Водяного, расположенного на Мариупольском направлении, несколько дней тому назад на взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий, военные инженеры обнаружили 25 российских противопехотных мин ПМН-2», — отметили в штабе.
Проверка местности на наличие взрывоопасных предметов продолжается.
Указано, что именно этот факт будет задокументирован и будет использован, как доказательство российской агрессии против Украины.
Военные отметили, что противопехотные мины типа ПМН с 1999 года уничтожены и не используются Вооруженными Силами Украины в соответствии с международными обязательствами, предусмотренными Конвенцией о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская Конвенция от 18 сентября 1997 года).
В Штабе напоминают, что в мае 2018 года оккупанты с применением ракет обстреляли КПВВ «Гнутово». Это произошло в рабочее время, когда мирное население оформляло документы для пересечения линии разграничения.
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“ Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.”