Украина

В сети показали новое доказательство участия России в войне на Донбассе

Украинские саперы сняли с местности возле Водяного 25 российских противопехотных мин ПМН-2.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил на странице в Facebook.

«После проведения инженерной разведки места, где вблизи Водяного, расположенного на Мариупольском направлении, несколько дней тому назад на взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий, военные инженеры обнаружили 25 российских противопехотных мин ПМН-2», — отметили в штабе.

Проверка местности на наличие взрывоопасных предметов продолжается.

Указано, что именно этот факт будет задокументирован и будет использован, как доказательство российской агрессии против Украины.

Военные отметили, что противопехотные мины типа ПМН с 1999 года уничтожены и не используются Вооруженными Силами Украины в соответствии с международными обязательствами, предусмотренными Конвенцией о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская Конвенция от 18 сентября 1997 года).

В Штабе напоминают, что в мае 2018 года оккупанты с применением ракет обстреляли КПВВ «Гнутово». Это произошло в рабочее время, когда мирное население оформляло документы для пересечения линии разграничения.