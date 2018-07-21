Деньги

Возвращался с Донбасса: в сети рассказали об исчезновении бойца ВСУ в Днепре

На вокзале Днепра во время возвращения с передовой 17 июля стало известно об исчезновении военного из 72 ОМБр.

Об этом сообщила в Facebook дочь военного, Юлия Чепурная.

«Помогите пожалуйста!!! разыскать моего папу (Багинский Виктор Александрович), он был одет в синюю футболку и джинсы, ехал домой из зоны АТО. В последний раз он звонил 13.07.2018 . Сказал, что на автовокзале Днепра ждет автобус, но домой так и не доехал и телефон отключен», — написала она.

Напомним, начиная с 2016 года не было зафиксировано ни одного случая, чтобы украинские военнослужащие, принимающие участие в военных действиях на Донбассе, пропали без вести.