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Возвращался с Донбасса: в сети рассказали об исчезновении бойца ВСУ в Днепре
На вокзале Днепра во время возвращения с передовой 17 июля стало известно об исчезновении военного из 72 ОМБр.
Об этом сообщила в Facebook дочь военного, Юлия Чепурная.
«Помогите пожалуйста!!! разыскать моего папу (Багинский Виктор Александрович), он был одет в синюю футболку и джинсы, ехал домой из зоны АТО. В последний раз он звонил
Напомним, начиная с 2016 года не было зафиксировано ни одного случая, чтобы украинские военнослужащие, принимающие участие в военных действиях на Донбассе, пропали без вести.
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“ Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли. ”