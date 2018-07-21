Пытавшегося сбежать в Крым криворожского сепаратиста охраняет СБУ: раскрыты интересные детали

Украина

В субботу, 21 июля, Саксаганский суд Кривого Рога избрал меру пресечения уже бывшему замначальника охраны криворожского коммунального предприятия «Скоростной трамвай» Юрию Островскому. Напомним, Островский, по совместительству возглавляющий казачью организацию по содействию полиции «ЗУБР», со словами «Ты смотри, бл. дь, с. ка, как вы, с. ка, х. хлы, ох.ли. Я русский, бл. дь!» избил журналиста, фиксировавшего попытку замести следы массового отравления собак. По данным источника «ФАКТОВ», сам нападавший пока находится в больнице под охраной СБУ, откуда его доставляли в суд под усиленным конвоем.

Избиение оператора сайта «Первый криворожский» произошло 18 июля. А уже 19 июля нападавший уволился. Вскоре в интернете на странице команды нардепа Константина Усова появилось видео избиения уже самого Островского. Неизвестные люди сообщили, что задержали его при попытке удрать в Крым. После чего приверженец «русского мира» со сломанными ногой и несколькими рёбрами обрёл дар украинской речи и пообещал любить Украину.

Первоначально уголовное производство открыли по факту нанесения лёгких телесных повреждений. Впоследствии его переквалифицировали по более тяжкой статье — «умышленное нанесение побоев журналисту во время совершения им законной профессиональной деятельности». Суд поместил подозреваемого под ночной домашний арест (с восьми вечера до восьми утра) на шестьдесят дней, рассказала «ФАКТАМ» спикер криворожской полиции Юлия Цуркаленко. В полиции не комментируют состояние здоровья подозреваемого и то, что он находится под охраной СБУ. Информации, расследуется ли нападение на самого Островского, также пока нет.

В то же время депутат криворожского горсовета Николай Колесник на своей странице в Facebook сообщил, что направил ряд обращений и запросов о деятельности Островского и его казачьей организации. В частности попросил СБУ расследовать его антиукраинскую деятельность. Перед городскими властями был поставлен вопрос, почему общественная организация «ЗУБР», не имея лицензии на охранную деятельность, охраняет школу, а собранные с родителей деньги за это безотчётно переводят частному лицу.

По информации Колесника, также «ЗУБР» зарабатывал, помогая гражданам вооружаться. Якобы в некоторых подразделениях полиции в эту организацию направляли желающих получить разрешение на травматическое оружие (выдаётся ограниченному кругу лиц, в том числе — участникам формирований по поддержанию общественного порядка): там всего за тысячу гривен можно было получить «корочку» казака-общественника. Сейчас назначено служебное расследование деятельности охраны «Скоростного трамвая», а работавшие там казаки из «ЗУБРА» массово увольняются и закрывают свои аккаунты в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после обращения прессы и зоозащитников после инцидента 18 июля расследуются два уголовные производства: о жестоком обращении с животными, подозреваемых в котором пока нет, и нападению на журналиста.