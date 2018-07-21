Украина

Фронтовые сводки: на Донбассе боевики снова обстреляли украинских военных

В субботу, 21 июля, с 7 до 18 часов боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) на странице в соцсети Facebook.

Боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Пески, Павлополь, Лебединское и Широкино.

«В течение текущих суток российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских защитников нет», — сказано в сообщении.

ООС контролируют обстановку, удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня.

В Штабе напоминают, что в мае 2018 года оккупанты с применением ракет обстреляли КПВВ «Гнутово». Это произошло в рабочее время, когда мирное население оформляло документы для пересечения линии разграничения.