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Фронтовые сводки: на Донбассе боевики снова обстреляли украинских военных
В субботу, 21 июля, с 7 до 18 часов боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) на странице в соцсети Facebook.
Боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Пески, Павлополь, Лебединское и Широкино.
«В течение текущих суток российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских защитников нет», — сказано в сообщении.
ООС контролируют обстановку, удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня.
В Штабе напоминают, что в мае 2018 года оккупанты с применением ракет обстреляли КПВВ «Гнутово». Это произошло в рабочее время, когда мирное население оформляло документы для пересечения линии разграничения.
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