Спорт

Усик в Москве стал абсолютным чемпионом мира: в чем уникальность достижения украинца

В Москве в СК «Олимпийский» прошел финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между непобедимыми доселе боксерами — украинцем Александром Усиком (14 побед, 11 из них — нокаутом) и россиянином Муратом Гассиевым (26 побед, 19 из них — нокаутом).

На кону титульного поединка стояли чемпионские пояса по версиям WBC, WBA, WBO и IBF, звание абсолютного чемпиона мира, а также трофей Мохаммеда Али. Призовой фонд финального боя составлял 10 миллионов долларов.

На пути к финалу украинский чемпион одолел немца Марко Хука (нокаут в 10-м раунде) и латыша Майриса Бриедиса (победа по очкам). Что касается Гассиева, то он свои бои завершил досрочно — поляка Кшиштофа Влодарчика отправил в нокаут в третьем раунде, а поединок с кубинцем Юниером Дортикосом был остановлен судьей в 12-м раунде.

Что касается боя, то он прошел при преимуществе украинского боксера. Гассиев прибегал к грязным приемам, как, например, неоднократные удары ниже пояса, пытаясь тем самым вывести из равновесия Александра, но это у него не получилось. Усик уверенно провел поединок, и, хоть он и продолжался 12 отведенных раундов, сомнений в итоговом преимуществе нашего боксера фактически не было. Что и подтвердили оценки судей, которые единогласно отдали победу украинцу.

Таким образом, Александр Усик, являвшийся у букмекеров главным претендентом на победу в суперсерии, вошел в историю бокса как первый обладатель трофея Мохаммеда Али, а также стал абсолютным чемпионом мира. Достижение украинца тем более уникально, поскольку все три поединка суперсерии Александр провел в гостях у своих соперников: немца Марко Хука победил в Берлине, латыша Майриса Бриедиса — в Риге, и теперь Мурата Гассиева — в Москве.

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