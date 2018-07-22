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Украина

Снайперские винтовки для Украины: в Канаде сделали важное заявление

20:47 22 июля 2018   149
Снайперские винтовки для Украины: в Канаде сделали важное заявление
Инф. «ФАКТОВ»

Канадское правительство добавило Украину в список стран, которым Канада продает летальное оружие без посредников.

Об этом сообщил UATV народный депутат Консервативной партии Канады Джеймс Безан.

Данный шаг позволит украинским военным подписать договор с канадским производителем оружия о поставках снайперских винтовок.

Поставки будут проходить на коммерческой основе. Джеймс Безан отметил, что правительство может наложить вето и не позволить экспортировать оружие. Однако после подписания соглашения и зачисления Украины в список министр иностранных дел Канады Фриланд подпишет разрешение на экспорт.

Напомним, комитет по ассигнованиям Палаты представителей американского Конгресса выступил с предложением повысить в бюджете на 2019 год сумму помощи для Украины через программы Пентагона и Государственного департамента США.

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