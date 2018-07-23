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Уснул за рулем: под Киевом в ДТП попал автобус с белорусами
Рано утром в понедельник, 23 июля, под Киевом в ДТП попал автобус с белорусскими туристами.
ЧП произошло в районе Йосиповки. Об этом в Facebook сообщила белорусская журналистка Nascja Mashchava. «Съезд в кювет поутру бодрит лучше кофе. Спасибо, что без жертв», — добавила она. В комментариях к посту журналистка сообщила, что водитель уснул за рулем: «Поменялись после границы. Первый пошел спать, второй за рулем вырубился. Пока ехали по ужасной дороге он ел конфетки и держался, а как выехали на хороший кусок, уснул».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в результате страшной аварии под Житомиром погибли трое детей.
Фото из Facebook
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“ Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был. ”