Дожди, грозы и жара: синоптик озвучила свежий прогноз погоды в Украине

Украина

Синоптик Наталья Диденко, характеризуя июльскую погоду, отметила, что природа сделала подарок тем, «кто не бывал в Бразилии, Парагвае, Уругвае или Аргентине», но очень хотел побывать — настолько воздух перенасыщен теплом и влагой.

«Относительная влажность воздуха достигает 80, 90, или даже 100 процентов. Как можно пушистому облаку удержать такую ​​сырую плотность? В этом помогает циклон Halina». Этот циклон так долго находится возле нас, что его можно уже записывать в синоптические долгожители", — сообщает синоптик.

По ее прогнозам, во вторник, 24 июня, в западных областях и на севере Украины, в Винницкой и Черкасской областях пройдут дожди и грозы. На остальной территории — без осадков, разве что ночью локальные дожди могут пройти практически во всех наших областях.

Температура воздуха распределяется таким образом: прохладнее на западе, где будет + 20 + 25 градусов тепла, жарко на юге и востоке, где ртутный столбик поднимется до + 26 + 32 градусов.

«В Киеве, если так дальше и пойдет, скоро начнут расти экваториальные леса. А посреди столицы появятся лианы, кофейные и банановые деревья, в прудах заведутся бегемоты, а под каштанами будут отлеживаться гориллы и шимпанзе. В столице 24 июля снова дожди, грозы, высокая влажность и около 25 градусов. Однако не стоит ругать эту погоду. На текущей неделе высокая температура воздуха начнет распространяться севернее, жара охватит все области Украины», — обещает синоптик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик сообщила о возвращении жары.