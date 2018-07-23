В России начали судилище над украинцем Грибом: все подробности и фото

Украина

Украинский политзаключенный Павел Гриб, которого год назад ФСБ РФ похитило с территории Беларуси, на судебном заседании в Ростове-на-Дону в понедельник, 23 июля, заявил, что не признает свою вину. Напомним, что 20-летнему украинцу инкриминируют склонение к организации теракта на территории России.

Как сообщает «Цензор.нет», прокурор читал обвинительное заключение шесть минут. В документе, в частности, подчеркивалось, что Павел Гриб якобы действовал под давлением некого Стефана Капиноса, с которым он познакомился в 2013 году. В заключении также шла речь о знакомстве Павла Гриба с Татьяной Ершовой, российской школьницей из Сочи, к которой он в августе 2017 года и поехал на встречу в Беларусь. По версии следствия, украинец подбивал ее изготовить бомбу и взорвать во время школьной линейки. Таким образом, Павлу Грибу вменяют ст. 205.1, часть 1 УК РФ — склонение к теракту.

Сообщается, что после оглашения обвинительного заключения Павел Гриб заявил: «Я полностью не согласен с обвинением. Поскольку при проведении следствия были допущены критические ошибки, которые не позволяют обосновать это обвинение для того, чтоб иметь основания для привлечения к ответственности». А его адвокат Марина Дубровина добавила, что во время следствия были допущены серьезные нарушения, которые не позволяют продолжать суд.

Тем временем председательствующий судья Сергей Горелов обратил внимание на то, что в обвинительном заключении, которое прокурор зачитывал в суде, была указана старая редакция статьи 205 УК РФ. Статья предполагает 8 лет тюремного заключения, но уже не действует. В свою очередь прокурор заявил, что допустил ошибку, имея в виду новую редакцию этой же статьи. Санкция по ней больше — до 10 лет колонии.

В свою очередь адвокат Марина Дубровина заявила, что ужесточение наказания или вменяемый срок статьи противоречит Конституции РФ. После этого коллегия судей удалилась в совещательную комнату, чтоб решать, возвращать ли обвинительное заключение прокурору.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинский омбудсмен Людмила Денисова направила своей российской коллеге Татьяне Москальковой обращение из-за избиения украинца Гриба.