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В Минфине оценили шансы Украины на получение очередного транша МВФ
И. о. министра финансов Украины Оксана Маркарова заявила о том, что у нашей страны «очень конструктивные обсуждения» с МВФ, и очередной транш помощи будет предоставлен вскорости. Об этом она сказала в интервью Bloomberg, передает «Голос Америки».
«Мы делаем все возможное с нашей стороны, чтобы сделать это как можно скорее»,— отметила в. о. министра в ответ на вопрос, когда Украина достигнет соглашения с МВФ, но уклонилась от названия конкретной даты.
Ukraine is nearing a deal with the International Monetary Fund to help resume its $ 17.5 billion bailout, according to the country’s finance chief https://t.co/GtWLASJ11j pic.twitter.com/8WLbGgzFKY— Bloomberg Economics (@economics) 23 июля 2018 г.
«Относительно бюджета и цен на газ у нас очень конструктивные обсуждения, которые, я надеюсь, конструктивно закончатся в скором времени»,— отметила в. о. министра.
На вопрос ведущей, насколько МВФ готов к компромиссам, Маркарова ответила, что она бы не говорила о компромиссах.
«Мы остаемся верными принципам, которые обсуждались вместе — это объяснение и поиск некоторых решений, особенно в отношении бюджета. Когда мы начали дискуссии раньше, мы имели результаты только за первый квартал, теперь мы имеем результаты за 6 месяцев, которые являются лучшими, чем мы ожидали в первом квартале. Поэтому я думаю, что мы в хорошей позиции, чтобы либо согласиться, либо доказать МВФ, что в некоторых цифрах наша позиция была правильной, и обсудить смягчающие меры там, где они нужны, и мы также видим, что они нужны», — сказала она.
Напомним, 19 июня директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард озвучила условия для завершения нынешнего пересмотра программы МВФ и получения транша в размере 1,9 млрд долл. По ее словам, критически важным является выполнение условий относительно цены на газ. А также — внесение правки в принятый недавно закон о Высшем антикоррупционном суде (Верховная Рада приняла эту поправку 12 июля) и соблюдении предельного дефицита госбюджета.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в НБУ заявляли, что рассчитывают на выделение пятого транша по кредитной программе Extended Fund Facility до осени этого года.
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