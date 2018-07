В Минфине оценили шансы Украины на получение очередного транша МВФ

И. о. министра финансов Украины Оксана Маркарова заявила о том, что у нашей страны «очень конструктивные обсуждения» с МВФ, и очередной транш помощи будет предоставлен вскорости. Об этом она сказала в интервью Bloomberg, передает «Голос Америки».

«Мы делаем все возможное с нашей стороны, чтобы сделать это как можно скорее»,— отметила в. о. министра в ответ на вопрос, когда Украина достигнет соглашения с МВФ, но уклонилась от названия конкретной даты.

Ukraine is nearing a deal with the International Monetary Fund to help resume its $ 17.5 billion bailout, according to the country’s finance chief https://t.co/GtWLASJ11j pic.twitter.com/8WLbGgzFKY