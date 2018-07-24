ЧП в "Орленке": названы блюда, которыми отравились дети

Происшествия

В Донецком областном лабораторном центре установили причину массового отравления в летнем лагере «Орленок» и назвали блюда, которые отправили на больничные койки около сотни человек. Это — борщ и овсянка. Свою роль сыграли и грязные руки повара.

Как сообщает Радио Свобода, эксперты заявляют о заражении детей острой дизентерией Зонне. На сегодняшний день практически все пострадавшие уже выписаны из больниц. Напомним, что с начиная с 16 июля в больницы Донецкой области попали 94 человека. Сообщалось, что у 67 пострадавших подтвержден диагноз «дизентерия», также в анализах были обнаружены возбудители других болезней — стафилококки и энтеробактерии.

Местные власти заявили о планах провести проверки всех летних оздоровительных учреждений.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», многодетную семью на Одесчине отравил самый ядовитый гриб в мире.