Синоптик рассказала, когда Украину перестанет накрывать дождями и грозами

Украина

Циклон по имени Halina, который по средине лета «радует» многих украинцев интенсивными дождями и ливнями, уже с четверга, 27 июля, начнет постепенно отступать.

Об этом «ФАКТАМ» сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.

— Уже во второй половине этой недели в Украине ожидается уменьшение интенсивности дождей. В то же время атмосферное давление вырастет, — говорит Наталья Диденко. - В месте с атмосферным давлением начнет подниматься и температура воздуха. Если сейчас летняя жара наблюдается только на юге и востоке страны, то уже к концу этой недели она вернется на большую часть Украины. При этом столбики термометров поднимутся до 27 — 33 градусов выше нуля.

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При этом синоптик добавила, что летняя жара окажется не кратковременной и еще будет радовать украинцев.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на днях сильный ливень снова затопил улицы Киева.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»