Археологи сделали сенсационную находку между детскими могилами

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Бельское городище, на территории которого в VIII—III вв. еках до нашей эры располагался скифский город Гелон, вновь порадовало археологов ценными артефактами. На второй неделе раскопок группа под руководством старшего научного сотрудника Института археологии НАН Украины Дениса Гречко под валом бывшей Скифии обнаружила два детских ритуальных погребения.

— Обычно экспедиции, которые здесь работают, раскапывают бывшие курганы (их более тысячи), в которых хоронили знать, — рассказал «ФАКТАМ» директор историко-культурного заповедника «Бельск» в Котелевском районе Полтавской области Игорь Корост. — За прошедшие тысячелетия курганы неоднократно грабили, тем не менее археологам удается находить в этой земле немало вещей, представляющих историческую ценность. А в этом году участники экспедиция Института археологии начала раскопки там, где их никто раньше — за 112 лет, на протяжении которых они здесь ведутся, — не проводил. И рядом с валом крепости на глубине всего 70 сантиметров археологи наткнулись на два детских захоронения, произведенных в IV--V веках нашей эры. Судя по состоянию зубов, детям было не более семи-восьми лет. Рядом с их могилами обнаружены бронзовое острие стрелы и браслет из бусинок. Исследование останков должно определить пол погребенных и то, почему они умерли в столь раннем детстве. Пока ясно только, что это были дети из низшего сословия, поскольку людей высшего сословия хоронили в курганах. За все время, на протяжении которого активно исследуется Бельское городище, это второе так называемое грунтовое захоронение, обнаруженное здесь. Грунтовое — значит произведенное на незначительной глубине, без кургана, что является нетипичным для скифов. Так что находка является огромной редкостью.

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Археологическая группа продолжит раскопки Бельского городища до начала августа, и не исключено, что появятся еще какие-то важные находки.

Раньше на городище археологи находили скелеты подростков, лежащих при входе в склеп. Рядом с аристократами были похоронены их умерщвленные слуги (в также жены, наложницы, лошади), среди которых были и несовершеннолетние.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Чернигове археологи обнаружили необычное христианское кладбище.

Фото полтавской телерадиокомпании «Лтава»