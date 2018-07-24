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Археологи сделали сенсационную находку между детскими могилами
Бельское городище, на территории которого
— Обычно экспедиции, которые здесь работают, раскапывают бывшие курганы (их более тысячи), в которых хоронили знать, — рассказал «ФАКТАМ» директор историко-культурного заповедника «Бельск» в Котелевском районе Полтавской области Игорь Корост. — За прошедшие тысячелетия курганы неоднократно грабили, тем не менее археологам удается находить в этой земле немало вещей, представляющих историческую ценность. А в этом году участники экспедиция Института археологии начала раскопки там, где их никто раньше — за 112 лет, на протяжении которых они здесь ведутся, — не проводил. И рядом с валом крепости на глубине всего 70 сантиметров археологи наткнулись на два детских захоронения, произведенных в IV--V веках нашей эры. Судя по состоянию зубов, детям было не более семи-восьми лет. Рядом с их могилами обнаружены бронзовое острие стрелы и браслет из бусинок. Исследование останков должно определить пол погребенных и то, почему они умерли в столь раннем детстве. Пока ясно только, что это были дети из низшего сословия, поскольку людей высшего сословия хоронили в курганах. За все время, на протяжении которого активно исследуется Бельское городище, это второе так называемое грунтовое захоронение, обнаруженное здесь. Грунтовое — значит произведенное на незначительной глубине, без кургана, что является нетипичным для скифов. Так что находка является огромной редкостью.
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Археологическая группа продолжит раскопки Бельского городища до начала августа, и не исключено, что появятся еще какие-то важные находки.
Раньше на городище археологи находили скелеты подростков, лежащих при входе в склеп. Рядом с аристократами были похоронены их умерщвленные слуги (в также жены, наложницы, лошади), среди которых были и несовершеннолетние.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Чернигове археологи обнаружили необычное христианское кладбище.
Фото полтавской телерадиокомпании «Лтава»
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