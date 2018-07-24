Не уследили: сбежавшая из детсада пятилетняя девочка шла домой пять километров

Происшествия

Из ряда вон выходящий случай произошел в Херсоне. Как сообщает издание «Гривна. Новый формат», пятилетняя девочка, самовольно покинувшая дошкольное учреждение № 67 «Веночек», преодолела пешком около пяти километров, чтобы добраться до дома.

«Наша 5-летняя дочь сама пришла домой на поселок Восточный из садика по улице Кулика, — рассказала мать ребенка Катерина. — Воспитатель утверждает, что потеряла ребенка в 12 часов, а нашли мы ее в 13. Подозреваем, что дочка ушла раньше и была в пути около двух часов. Благо, была в панамке. Рассказала, что все время шла по „зебрам“, через оживленное движение людей и транспорта. Мы написали заявление в полицию и два — в горуправление образования».

По словам заведующей детским садом Людмилы Охманюк, воспитательница уже уволена с работы.

Как стало известно, ребенок, за месяц поменявший три садика, посещал «Веночек» всего пять дней. Девочка все время плакала. Когда группа вернулась с прогулки, во время суеты в раздевалке воспитатель позвонила папе и попросила забрать дочку. И в этот момент проморгала ребенка. А спустя около часа дедушка девочки нашел ее недалеко от дома. Воспитатели также искали ребенка.

В комментариях пользователи соцсетей радуются «хэппи-энду»: «Хорошо что дома», «Умница что маршрут домой знает», «Умная малышка». А вот критики в адрес воспитателя, как ни странно, нет.

СМИ же вспомнили о том, как несколько лет назад убежавший из детсада в Таврическом микрорайоне Херсона воспитанник ясельной группы самостоятельно преодолел несколько кварталов и поднялся на 9 этаж своего дома. Дверь ему открыли мастера, делавшие ремонт в квартире. Они и позвонили родителям. «Мне хотелось задушить воспитательницу», — признался тогда отец семейства. Сыну на тот момент едва исполнилось… два годика.

Как сообщали «ФАКТЫ», сегодня, 24 июля, полиция начала поиски якобы похищенного в центре города пятилетнего мальчика.