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Выплата пенсий задерживается: названа причина
В Пенсионном фонде признали, что в текущем месяце сместились сроки выплаты пенсий. После того, как недоумевающие граждане засыпали Пенсионный фонд вопросами, фонду пришлось объяснять причины возникшей ситуации.
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«Смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами в поступлении единого социального взноса», — говорится в заявлении.
В фонде обещают, что выплата пенсий в текущем месяце будет обеспечена в полном объеме. С начала месяца на выплату пенсий направлено 24,9 млрд гривен. Только за сутки 24 июля на пенсии было направлено 1,7 млрд гривен.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» разъясняли, как изменятся социальные выплаты после пересмотра с 1 июля размера прожиточного минимума.
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