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В Конгрессе Трампа призвали противостоять агрессии РФ против Украины
Конгрессмены, которые возглавляют группу поддержки Украины в Конгрессе США. призвали американского президента Дональда Трампа «стать плечом к плечу с союзниками в НАТО перед лицом постоянных угроз со стороны России и агрессии РФ в Украине». Об этом говорится в совместном заявлении конгрессменов от Демократической партии Марси Каптур и Сэнди Левина, а также конгрессмена-республиканца Брайана Фицпатрика, сообщает «Голос Америки».
Отмечается, что такому заявлению способствовала совместная пресс-конференция Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки.
«Нас, как сопредседателей двухпартийной группы поддержки Украины, глубоко беспокоит подчиненное поведение президента по отношению к президенту Путину. США не могут воспринимать действия, направленные на ослабление демократических институтов в США, а также союзников за рубежом», — говорится в заявлении.
В заявлении подчеркивается, что незаконное вторжение России в Украину является нападением на мир и безопасность Европы. Конгрессмены также привлекли внимание к атакам России направленных против суверенитета Украины.
«Нас также беспокоит нападение правительства России на украинский суверенитет, включая кибератаки на учреждения, агрессию на Донбассе и незаконную оккупацию Крыма», — заявили конгрессмены.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Сенате Соединенных Штатов Америки призвали к ужесточению санкций против России после встречи американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Хельсинки. В частности, директор национальной разведки США Дэн Коутс подтвердил сделанные ранее выводы о вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году. Кроме того, председатель комитета по вооруженным силам США Джон Маккейн заявил, что совместная пресс-конференция двух президентов является позором и унижением для главы Белого дома.
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