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В популярных лекарствах от гипертонии обнаружили вредный канцероген, — Гослекслужба
В препарате «Вазар» производства Болгарии и в китайском порошке «Валсартан» найден опасный канцероге. Об этом сообщает Zik со ссылкой на Государственную службу лекарственных средств Украины (Гослекслужба).
Первый препарат запретили реализовать частично, а на реализацию последнего ввели постоянный запрет.
Также в службе утверждают, что в середине июля получили сообщение от регуляторного органа в сфере контроля качества лекарственных средств Испании о том, что в лекарственном средстве «Валсартан» (порошок в полиэтиленовых пакетах для фармацевтического применения, производства Жейзян Хуахай Фармасьютикал Ко., Лтд, Китай) содержится примесь, которая классифицируется как возможный канцероген.
Именно поэтому Госслужба соответствующим распоряжением запретила реализацию, хранение и применение всех серий этого препарата.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», доступных лекарств будет больше: опубликован новый список.
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“ - Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...”