Смертельный наезд бизнесмена на ребенка в центре Киева: что известно на данный момент (фото, видео)

Происшествия

Утром 25 июля сотрудники столичной прокуратуры объявили о подозрении 23-летнему водителю Hummer Н2, который накануне поздно вечером сбил насмерть 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в центре Киева.

Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе столичной прокуратуры, задержанного водителя внедорожника подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей УК «Нарушение правил дорожного движения, что привело к смерти».

«Сейчас решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по статье УК „Оставление в опасности“. Правда, эту статью можно будет применить только после того, как следователи изучат все показания свидетелей, записи камер видеонаблюдения и убедятся, что это была-таки попытка скрыться с места ДТП (расстояние от места наезда, до места задержания составляет 300 метров. - Авт.). Кроме того, готовится ходатайство в суд об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей», — сказали в пресс-службе, пока не уточняя, когда будут избирать меру пресечения — 25 или 26 июля.

Кроме того, прокуратурой Киева готовится ходатайство об аресте Hummer Н2, который не принадлежит виновнику ДТП. По информации «ФАКТОВ», владельцем престижного внедорожника является близкий родственник водителя (по некоторым данным, дядя) — бизнесмен и негласный владелец дистрибьюторской компании по продаже российских фитнес-продуктов в Украине. А молодой человек якобы является директором этой компании.

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Был ли водитель в момент ДТП под воздействием алкоголя или наркотиков, пока не известно, так как выводы экспертизы еще не готовы. Кроме того, в пресс-службе столичного главка Нацполиции Украины «ФАКТАМ» не подтвердили информацию о том, что несколько месяцев назад этого молодого человека уже задерживали правоохранители за вождение в нетрезвом виде.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что вскрылась интересная деталь о девочке, погибшей под колесами Hummer в Киеве.

Фото и видео «Информатор»

Фото Василия ТАЛЬСКОГО, специально для «ФАКТОВ»