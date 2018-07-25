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Общество

Когда в Украине прекратятся дожди: синоптик назвал конкретную дату

15:37 25 июля 2018   203
дождь
Инф. «ФАКТОВ»

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Украине дожди продолжатся, а кардинально ситуация с погодой поменяется 1 августа. Об этом рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык.

«Прекращения осадков на большей части Украины, кроме западных областей, стоит ожидать только с 1 августа. Вместе с тем уже в эти выходные (28−29 июля) в Украину вернется летняя жара — более 30 градусов тепла, а местами температура поднимется до плюс 35», — говорит Билык.

Синоптики пока осторожны в прогнозах, надолго ли вернется жаркая погода. О том, стоит ли ждать в августе температурных рекордов, читайте в статье «Дожди прекратятся в августе, а жара вернется уже скоро: что будет с погодой в Украине».

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