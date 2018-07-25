Жители жалуются на отравление, но показатели «в норме»: в самом центре Украины произошло ЧП с водой

Происшествия

Жители Светловодска — райцентра с 50-тысячным населением в Кировоградской области — жалуются, что у них отравление от водопроводной воды. С пятницы, 20 июля, у многих одинаковые симптомы: понос, рвота, рези в животе. Коммунальщики же, снабжающие город водой, уверяют, что ее показатели соответствуют санитарным нормам и правилам (СанПиН).

«Начиная с субботы и по сегодняшний день отравились все члены моей семьи. А это пять человек. Трое из них дети. Ничего такого, что могло спровоцировать тошноту и рвоту, не употребляли. Так как за питанием следим. Сегодня позвонила свекровь и сообщила, что с ней произошла та же ситуация. Она живет отдельно, и в этот период мы не контактировали. И у знакомых в семье сейчас отравление. Единственное, что нас всех объединяет, — один район проживания и еда, приготовленная на водопроводной воде», — написала в Facebook жительница Светловодска Вера Ярош.

В течение нескольких часов сообщение набрало множество перепостов и комментариев светловодчан. Люди из разных концов города жаловались, что выходные «провели на горшке» и в прогулках по аптекам. Также многие отмечали, что вода из крана грязноватая и воняет. Некоторые связывали эту ситуацию с недавними перебоями в поставках хлора.

«Несколько дней с трона не сходим. Я и четверо детей. Тоже грешу на воду. Пить покупают, а вот готовлю тоже на водопроводной», — подтвердила пользователь Irina Sokolova. А Serega Serginio, слегший с теми же симптомами, сообщил: «В аптеке сказала аптекарша, что в пятницу текла не питьевая вода и очень много обращений».

Читайте также: Многодетную семью на Одесчине отравил самый ядовитый гриб в мире

Главный инженер светловодского подразделения предприятия «Дніпро-Кіровоград», снабжающего город водой, рассказал «ФАКТАМ», что вода проверяется ежедневно и ее показатели соответствуют установленным СанПиН. Жалоб от населения на качество воды к ним не поступало.

— О ситуации в Светловодске мы узнали из соцсетей и специально связывались с местным отделом баклаборатории, — рассказала «ФАКТАМ» и. о. директора Кировоградского лабораторного центра Надежда Оперчук. — Раз в месяц они проводят плановую проверку водопроводной воды, а ежедневно ее контролирует водоканал. Отмечу, что, если к врачам обращаются с жалобами на отравление, они обязаны тут же сообщить об этом нам. Но начиная с пятницы и до момента нашего разговора ни одного такого сообщения от светловодских врачей к нам не поступило.

«ФАКТАМ» удалось связаться с Верой Ярош. Она рассказала, что в больницу, поскольку были выходные, не обращалась, однако консультировалась по телефону с детским врачом и медиками скорой помощи, которые советовали, чем лечиться. Впрочем, после всего, что произошло, женщина отнесла в лабораторию при больнице образцы для анализа. В среду, 25 июля, к ней приезжали специалисты из «Дніпро-Кіровограда» и санэпидемстанции, взяли пробы воды. А тем временем с подозрением на отравление «скорая» забрала дочь сотрудницы Веры.

Читайте также: ЧП в «Орленке»: названы блюда, которыми отравились дети

Журналист информагентства CBN Алла Зейфорт из Кировограда рассказала «ФАКТАМ», что к ним то и дело обращаются пострадавшие из Светловодска. Но в приемной светловодского горисполкома нам сказали, что об отравлениях водой в городе ничего не слышно. Хотя многие отмечают, что Днепр и водохранилище сейчас цветут и сильно воняют.

Тем временем жительницы Светловодска, чьи семьи отравились в последние дни, планируют в четверг утром посетить Светловодское водопроводно-канализационное хозяйство, чтобы обратить внимание на проблему руководства водоканала.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», более миллиона жителей Донбасса могут остаться без питьевой воды.