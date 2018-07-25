Смертельное ДТП в Киеве: водителю Hummer предъявили новые обвинения

Происшествия

Дело о смертельном ДТП в центре Киева получило развитие. Задержанный водитель автомобиля Hummer, насмерть сбивший девочку-школьницу, стал подозреваемым еще по одной статье Уголовного кодекса.

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Как сообщает прокуратура Киева, кроме статьи о ДТП с погибшими (ч.2 ст. 286 УК Украины), теперь задержанному инкриминируют еще и статью 135 УК Украины (оставление в опасности). Эта статья появилась в деле, поскольку водитель, наехав на пешеходов, попытался покинуть место аварии. Санкции статьи предусматривают до восьми лет лишения свободы.

Вскрылись и другие обстоятельства ДТП. Стало известно, что водитель, застигнутый на месте преступления, отказывался сдать кровь для проведения анализов на алкоголь и наркотики. Как уточнил член коллегии МВД Антон Геращенко, в этом случае по закону можно считать, что лицо находилось под действием алкоголя или наркотического вещества.

Тем временем, как оказалось, не все довольны, что ДТП получило такую широкую огласку. Народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что «коллеги по парламенту» звонили и просили не освещать эту ситуацию. Парламентарий подозревает, что трагедию хотят убрать из поля зрения общественности.

Также Мосийчук утверждает, что ему звонят и пишут некие знакомые задержанного водителя: «Одни в один спортзал ходят, другие какой-то бизнес совместный имеют, третьи просто хорошо знакомы, и все просят не вмешиваться, не писать и дать возможность правоохранителям и суду определить, кто виноват в этом ДТП».

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали, что водителем джипа оказался бизнесмен 1995 года рождения. Он бывший боксер, а ныне владелец и директор фирмы Fit&Sweet, изготавливающей низкокалорийные десерты.

Фото «Информатор»