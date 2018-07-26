Умным женщинам советуют рожать от неумных мужчин

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Исследование, которое проводилось в Йельском университете под руководством профессора антропологии Марсии Инхорн, показало: в 70 странах мира женщин с образованием на университетском уровне больше, чем мужчин. Об этом пишет издание «Аргументы недели».

Если эти женщины хотят видеть рядом с собой спутника под стать, не менее образованного и интеллектуально развитого, нужно приготовиться: на этом пути их постигнет разочарование. На всех желающих таких мужчин просто физически не хватит, предостерегли специалисты.

Поэтому ученые пришли к выводу: умным женщинам в современном мире стоит снижать запросы и не ждать всю жизнь такого же умного мужчину, если они хотят иметь семью.

«Умных мужчин на планете не хватает. Если женщины хотят найти партнера, с которым у них могут быть дети, им нужно присматриваться не только к интеллектуалам»,— заявили исследователи.

Также издание напоминает, что на днях ученые прокомментировали тот факт, что население Земли перевалило за 7 миллиардов, превысив этот порог на 600 миллионов человек. По мнению представителей науки, подобный рост человеческой популяции на планете губителен, так как ресурсы Земли не рассчитаны на столь многочисленный биологический вид. 7 миллиардов — это максимум, который может прокормить наша планета.