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Украина

Семьям узников Кремля выплатят по 100 тысяч гривен

13:06 26 июля 2018   7
Узники Кремля
Инф. «ФАКТОВ»

Кабинет Министров решил выплатить семьям украинских заложников Кремля по 100 тысяч гривен помощи на правовую помощь. Соответствующее решение принято на заседании правительства в четверг, передают «Українськi Новини».

Средства будут выплачиваться на обеспечение предоставления профессиональной правовой помощи для защиты прав и интересов лиц, которые лишены личной свободы вследствие действий незаконных вооруженных формирований, оккупационной администрации и/или органов власти Российской Федерации на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей (в том числе заложников) и временно оккупированной территории Украины, а также для поддержки указанных лиц и их семей.

Помощь будет выплачиваться после заявления лица, лишенного свободы, члена его семьи, близкого родственника или законного представителя.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», альянс НАТО призвал Россию освободить украинских заложников и политзаключенных. Кроме того, ранее был обнародован полный список россиян, которых Украина хочет обменять на украинских политзаключенных.

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