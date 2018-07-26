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Семьям узников Кремля выплатят по 100 тысяч гривен
Кабинет Министров решил выплатить семьям украинских заложников Кремля по 100 тысяч гривен помощи на правовую помощь. Соответствующее решение принято на заседании правительства в четверг, передают «Українськi Новини».
Средства будут выплачиваться на обеспечение предоставления профессиональной правовой помощи для защиты прав и интересов лиц, которые лишены личной свободы вследствие действий незаконных вооруженных формирований, оккупационной администрации и/или органов власти Российской Федерации на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей (в том числе заложников) и временно оккупированной территории Украины, а также для поддержки указанных лиц и их семей.
Помощь будет выплачиваться после заявления лица, лишенного свободы, члена его семьи, близкого родственника или законного представителя.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», альянс НАТО призвал Россию освободить украинских заложников и политзаключенных. Кроме того, ранее был обнародован полный список россиян, которых Украина хочет обменять на украинских политзаключенных.
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