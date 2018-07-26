Семьям узников Кремля выплатят по 100 тысяч гривен

Украина

Кабинет Министров решил выплатить семьям украинских заложников Кремля по 100 тысяч гривен помощи на правовую помощь. Соответствующее решение принято на заседании правительства в четверг, передают «Українськi Новини».

Средства будут выплачиваться на обеспечение предоставления профессиональной правовой помощи для защиты прав и интересов лиц, которые лишены личной свободы вследствие действий незаконных вооруженных формирований, оккупационной администрации и/или органов власти Российской Федерации на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей (в том числе заложников) и временно оккупированной территории Украины, а также для поддержки указанных лиц и их семей.

Помощь будет выплачиваться после заявления лица, лишенного свободы, члена его семьи, близкого родственника или законного представителя.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», альянс НАТО призвал Россию освободить украинских заложников и политзаключенных. Кроме того, ранее был обнародован полный список россиян, которых Украина хочет обменять на украинских политзаключенных.