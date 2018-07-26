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Корреспондента CNN выгнали с пресс-конференции Трампа за вопрос о Путине (видео)

В среду, 25 июля, в Белом доме произошел неприятный инцидент. Корреспондента телеканала CNN Кэйтлан Коллинз выгнали из Розового сада, где проходила пресс-конференция президента США Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Сама журналистка сообщила, что она входит в так называемый пул Белого дома. То есть она специально аккредитована, чтобы освещать встречи президента и членов президентской администрации, их заявления, брифинги, пресс-конференции.

Коллинз пыталась задать Трампу два вопроса. Первый касался заявления советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что встреча с Владимиром Путиным, назначенная на осень, переносится на будущий год. Второй вопрос был связан со скандалом вокруг аудиозаписи, которую обнародовал бывший адвокат Трампа Майкл Коэн. Запись доказывает, что президент прекрасно знал о выплатах порнозвезде Сторми Дэниэлс и бывше модели журнала Playboy Карен Макдугал.

По словам Коллинз, Трамп демонстративно игнорировал ее попытки. Позже Кэйтлан заявили, что ее вопросы были «неприемлемы».

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что одна из журналисток «выкрикивала вопросы и отказывалась покинуть пресс-конференцию, хотя ее настоятельно просили это сделать». «Чтобы прояснить ситуацию, мы поддерживаем свободную прессу, но просим, чтобы каждый уважал президента и гостей Белого дома», — добавила Сандерс.

Напомним, у Трампа с самого начала его президентства сложились, мягко говоря, напряженные отношения с CNN. Он называет телеканал «фейковым» и упрекает во лжи и предвзятом освещении работы всего Белого дома.

Скандал с Кэйтлан Коллинз вызвал резкую критику в адрес администрации Трампа в американских СМИ. Даже извечный конкурент CNN телеканал Fox News вступился за журналистку.