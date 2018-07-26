- 16:27 В Одессе задержали брата «криминального авторитета», который насмерть сбил пенсионера
- 16:20 Самосожжение уволенного военного под Минобороны: состояние пострадавшего удивило
- 16:20 Ryanair отказалась платить компенсации за отмененные рейсы 100 тысячам пассажиров
- 16:15 Украину просят помочь с тушением масштабных лесных пожаров в Европе
- 16:09 В рейтинге стран ЕС с наибольшим количеством самоубийц лидирует Литва
- 15:54 В Украине сделали важное заявление о причинах смертельного взрыва миномета во время учений ВСУ
- 15:43 Как обманывают на курортах Украины: любимые схемы мошенников
- 15:26 Трамп и Путин договорились о разделе Косово: стали известны подробности
- 15:15 Корреспондента CNN выгнали с пресс-конференции Трампа за вопрос о Путине
- 15:15 Скоро август, а туристов — нет: в сети показали свежие грустные фото из Крыма
Украину просят помочь с тушением масштабных лесных пожаров в Европе
Авиация украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям будет направлена в Швецию для помощи в ликвидации лесных пожаров. Решение об этом было принято на заседании правительства, сообщили в Министерстве внутренних дел.
«Вчера в 22:30 мы получили срочный запрос о помощи в ликвидации лесных пожаров в Швеции от Евроатлантического координационного центра по реагированию на катастрофы. Предлагаю привлечь имеющуюся в распоряжении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям авиационную технику», —рассказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.
В частности, в Швецию направят АН-32 (Пожарный) и 8 человек личного состава ГСЧС
В МВД отмечают, что сейчас 40 активных пожаров продолжаются в 3 регионах государства, их количество постоянно увеличивается. Три самых крупных пожара покрывают более 20 тысяч га.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Швеции решили бороться с масштабными пожарами, сбрасывая на их очаги бомбы. Лесные пожары в центральной части страны бушуют в течение 13 дней.
Также напомним о том, что пожары бушуют в еще одной европейской стране — в Греции. Количество их жертв подбирается к сотне. Многие из пострадавших — туристы. Несмотря на трехдневный траур в Греции, многие украинские туроператоры продолжают продавать горящие туры в эту страну с вылетом чуть ли не в самое пекло. Из четырех крупнейших туроператов, с которыми связались «ФАКТЫ», только один честно предупредил: лететь отдыхать в Афины сейчас не стоит.
влажность:
давление:
ветер:
“ Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела! ”