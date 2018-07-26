Украину просят помочь с тушением масштабных лесных пожаров в Европе

Украина

Авиация украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям будет направлена ​​в Швецию для помощи в ликвидации лесных пожаров. Решение об этом было принято на заседании правительства, сообщили в Министерстве внутренних дел.

«Вчера в 22:30 мы получили срочный запрос о помощи в ликвидации лесных пожаров в Швеции от Евроатлантического координационного центра по реагированию на катастрофы. Предлагаю привлечь имеющуюся в распоряжении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям авиационную технику», —рассказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

В частности, в Швецию направят АН-32 (Пожарный) и 8 человек личного состава ГСЧС

В МВД отмечают, что сейчас 40 активных пожаров продолжаются в 3 регионах государства, их количество постоянно увеличивается. Три самых крупных пожара покрывают более 20 тысяч га.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Швеции решили бороться с масштабными пожарами, сбрасывая на их очаги бомбы. Лесные пожары в центральной части страны бушуют в течение 13 дней.

Также напомним о том, что пожары бушуют в еще одной европейской стране — в Греции. Количество их жертв подбирается к сотне. Многие из пострадавших — туристы. Несмотря на трехдневный траур в Греции, многие украинские туроператоры продолжают продавать горящие туры в эту страну с вылетом чуть ли не в самое пекло. Из четырех крупнейших туроператов, с которыми связались «ФАКТЫ», только один честно предупредил: лететь отдыхать в Афины сейчас не стоит.