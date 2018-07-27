США и Австралия планируют бомбить ядерные объекты в Иране

Мир

В пятницу, 27 июля, телеканал ABC сообщил, что США планируют при содействии Австралии нанести воздушные удары по атомным объектам Ирана. Атака может быть совершена уже в августе.

Об этом журналистам сообщили некие высокопоставленные чиновники в правительстве Австралии. Они утверждают, что роль австралийских военных ограничится технической помощью. Также будут привлечены британские разведслужбы, которые должны будут подсказать наземные цели.

По сведениям ABC, удар планируется нанести с территории американско-австралийской военной базы Пайн-Гэп, расположенной на севере Австралии.

Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл прокомментировал данное сообщение. Он заявил, что у него нет оснований полагать, что США готовят военную операцию против Ирана. «Никаких консультация ни со мной, ни с нашим министром иностранных дел или с министром обороны американцы не проводили», — подчеркнул Тернбулл. Он не знает, откуда возникла эта история.

Напомним, в начале мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из договора, заключенного с Ираном в 2015 году. Как известно, его подписали США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия и Иран. Тегеран согласился ограничить свою ядерную программу в обмен на отмену международных санкций.

После этого отношения между США и Ираном резко обострились. 22 июля президент Ирана Хасан Роухани предостерег Трампа от продолжения враждебной политики против Тегерана. «Америка должна знать, что война с Ираном — мать всех войн. Мистер Трамп, не дергайте льва за хвост. Иначе вы об этом пожалеете», — заявил Роухани.

Трамп жестко отреагировал на эти слова. «Никогда, никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам, иначе столкнетесь с беспрецедентными последствиями», — написал он в Twitter. Вскоре после этого американское издание Politico сообщило, что Трамп заявил о «готовности заключить настоящую сделку с Ираном».