- 14:13 Самолет едва не разбился: жертва авиаскандала с забытым багажом в Харькове рассказала жуткую историю
- 14:10 Балканская страна начнет продавать гражданство
- 14:03 Многомиллиардный штраф главе "Нафтогаза" от таможни отменили
- 14:00 В Одессе взвинтили тарифы на вывоз мусора
- 13:26 Турист забыл туда дорогу: в сети показали печальные фото опустевших пляжей в Крыму
- 13:22 Учили боевиков в своих вузах: вскрылись новые сведения о причастности России к войне на Донбассе
- 13:14 США и Австралия планируют бомбить ядерные объекты в Иране
- 13:08 Сторонники УПЦ МП собираются на крестный ход в центре Киева: появилось видео
- 12:45 В масштабном ДТП в Виннице столкнулись пять авто
- 12:45 В Европе разгорелся скандал из-за оскорблений дипломата Путина в адрес украинского посла
США и Австралия планируют бомбить ядерные объекты в Иране
В пятницу, 27 июля, телеканал ABC сообщил, что США планируют при содействии Австралии нанести воздушные удары по атомным объектам Ирана. Атака может быть совершена уже в августе.
Об этом журналистам сообщили некие высокопоставленные чиновники в правительстве Австралии. Они утверждают, что роль австралийских военных ограничится технической помощью. Также будут привлечены британские разведслужбы, которые должны будут подсказать наземные цели.
По сведениям ABC, удар планируется нанести с территории американско-австралийской военной базы Пайн-Гэп, расположенной на севере Австралии.
Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл прокомментировал данное сообщение. Он заявил, что у него нет оснований полагать, что США готовят военную операцию против Ирана. «Никаких консультация ни со мной, ни с нашим министром иностранных дел или с министром обороны американцы не проводили», — подчеркнул Тернбулл. Он не знает, откуда возникла эта история.
Напомним, в начале мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из договора, заключенного с Ираном в 2015 году. Как известно, его подписали США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия и Иран. Тегеран согласился ограничить свою ядерную программу в обмен на отмену международных санкций.
После этого отношения между США и Ираном резко обострились. 22 июля президент Ирана Хасан Роухани предостерег Трампа от продолжения враждебной политики против Тегерана. «Америка должна знать, что война с Ираном — мать всех войн. Мистер Трамп, не дергайте льва за хвост. Иначе вы об этом пожалеете», — заявил Роухани.
Трамп жестко отреагировал на эти слова. «Никогда, никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам, иначе столкнетесь с беспрецедентными последствиями», — написал он в Twitter. Вскоре после этого американское издание Politico сообщило, что Трамп заявил о «готовности заключить настоящую сделку с Ираном».
влажность:
давление:
ветер:
“ — Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!! ”