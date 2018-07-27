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Близкая подруга Меган Маркл выходит замуж за музыканта, который младше нее на 11 лет (фото)

14:40 27 июля 2018   313
Приянка Чопра и Ник Джонас
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

Обладательница титула «Мисс мира 2000» Приянка Чопра согласилась выйти замуж за американского музыканта Ника Джонаса. 25-летний певец сделал ей предложение в Лондоне во время вечеринки по случаю 36-летия Приянки.

Их роман оказался по-настоящему бурным и стремительным. Индийская красавица и бывший участник популярной группы Jonas Brothers начали встречаться в мае. Они впервые появились вместе на красной дорожке Met Gala в Нью-Йорке в 2017 году. Но тогда их связывали только дружеские отношения.

Известно, что Ник преподнес своей любимой кольцо, купленное в Tiffany.

В июне Джонас и Чопра побывали в Индии, где Приянка представила молодого человека своей матери.

Чопра уже несколько лет живет в США. Она снимается в голливудских фильмах и сериалах. Кстати, главная роль в сериале «Куантико» позволила ей занять восьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых телеактрис в мире. Приянка заработала за год 10 миллионов долларов.

Чопра дружит с Меган Маркл. Она попала в узкий круг гостей, гулявших на свадьбе Меган и принца Гарри в мае.

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