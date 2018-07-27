Шоу-бизнес

Близкая подруга Меган Маркл выходит замуж за музыканта, который младше нее на 11 лет (фото)

Обладательница титула «Мисс мира 2000» Приянка Чопра согласилась выйти замуж за американского музыканта Ника Джонаса. 25-летний певец сделал ей предложение в Лондоне во время вечеринки по случаю 36-летия Приянки.

Их роман оказался по-настоящему бурным и стремительным. Индийская красавица и бывший участник популярной группы Jonas Brothers начали встречаться в мае. Они впервые появились вместе на красной дорожке Met Gala в Нью-Йорке в 2017 году. Но тогда их связывали только дружеские отношения.

Известно, что Ник преподнес своей любимой кольцо, купленное в Tiffany.

В июне Джонас и Чопра побывали в Индии, где Приянка представила молодого человека своей матери.

Чопра уже несколько лет живет в США. Она снимается в голливудских фильмах и сериалах. Кстати, главная роль в сериале «Куантико» позволила ей занять восьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых телеактрис в мире. Приянка заработала за год 10 миллионов долларов.

Чопра дружит с Меган Маркл. Она попала в узкий круг гостей, гулявших на свадьбе Меган и принца Гарри в мае.