Невероятная страна: переехавший в Киев россиянин ярко рассказал об Украине

Украина

Переехавший в Украину из России «москалебандеровец» Владимир Мальцев сравнил в соцсети две страны и высказал отношение к происходящему в них. Свое отношение Владимир выразил в серии постов в сети микроблогов Twitter.

«Украина — это не Россия. Ни маленькая Россия, ни часть России. Это совершенно отдельная страна, иначе устроенная и с совершенно другими людьми»,— отмечает Владимир в своем Twitter.

«Менталитет украинцев разительно отличается от менталитета россиян. Это усредненно, конечно, но все-таки. И в лучшую, как по мне, сторону,— отмечает Владимир. — В Украине самое важное — это репутация. Если в Москве ты переехал на другую сторону проспекта и начал с нуля, то здесь, если ты нагадил в Ивано-Франковске, то через полгода в Сумах узнают о тебе как о ненадежном партнере. И про это всегда надо помнить».

Еще один, не менее важный аспект, по мнению г-на Мальцева, — это цены и стоимость жизни. «Цены в Украине реально сильно ниже российских. На все, кроме автомобилей. Бензин был дороже, но вроде РФ догнала почти. При том, что Украина своего бензина почти не производит», — отмечает он.

Еще одним плюсом, по его мнению, является то, что коммуналка в Украине ниже.

Также не смог обойти блогер в своих постах и главную «опасность», которая всегда вызывает опасения у россиян при посещении Украины, — возможность общаться на своем родном языке.

«За русский язык… никого не преследуют. Нормальная ситуация разговора двух людей: один говорит на русском, а второй на украинском. Постоянно так. И никаких проблем. Ну, а то, что чиновники или там радио должно говорить на государственном, — это нормально. Да, я 4 года езжу по Украине на машине с российскими номерами. От Львова до Одессы, от Винницы до Путивля. Ровно НОЛЬ конфликтных ситуаций. НОЛЬ»,— подчеркивает Мальцев.

«Кроме того, его не может не радовать тот факт, что в Украине «всем плевать на твою национальность. Если в РФ сразу определяют — ты черный, ты еврей, ты еще кто-то… Здесь всем плевать. Ты считаешь себя украинцем и любишь страну — ты украинец. Даже если ты маори»,— убежден он.

«У меня флаг Украины на балконе висит и на зеркале в машине. Не потому, что „надо“, а потому что я эту страну искренне люблю, и ее людей»,— отмечает Владимир.

При этом на пути хорошего отношения к стране не становятся даже политические разногласия, которые периодически возникают в связи с агрессивной политикой, которую проводит по отношению к Украине режим Путина. «В 2014 году в Закарпатье я подошел к местному деду и сказал что я Вова из Москвы. После чего была вынесена огромная доска с самогоном, салом, хлебом и я был напоен до ризоположения», — делится впечатлениями россиянин.

Более того, Владимир признает, что знаком и дружит со многими ветеранами АТО. «Нет проблем, что я русский и у меня паспорт… Оценивают не по паспорту, а по делам. Самые мои близкие друзья, которыми я обзавелся в Украине, — были на Майдане, а кое-кто и сражался в АТО», — отмечает Мальцев.

Конечно, как объективный наблюдатель, Владимир не смог обойтись и без констатирования негатива, который по-прежнему никуда не исчез из нашей жизни.

Прежде всего, никакой критики, по его мнению, не выдерживают «кошмарные дороги» и водители на них. Кроме того, низкие пенсии и очень большой процент серых и черных зарплат, полный «отстой» с общественным транспортом. А также… «отсутствие порожистой реки — типа, как в Карелии». Но даже отмечая негативные явления, автор старается оставаться на реалистичных позициях.

«Послушайте, я очень хочу найти какое-то говно про Украину и написать его сюда. Но не выходит. Моя жизнь до 15 года и после 15 года — это 2 разные жизни. И вторая круче»,— признает Мальцев.

В целом блог переселенца из России Владимира Мальцева выдержан в духе уважения, любви и принятия страны, в которой он волею судеб был вынужден оказаться. Притом нельзя не отметить стремление автора «докопаться» до сути происходящих вещей и событий, дать объективную оценку всему происходящему и быть готовым к восприятию всех перемен к лучшему.