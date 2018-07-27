Воры-альпинисты из России: в Одессе опасные преступники пойманы на краже 24 млн гривен (фото)

Происшествия

Группу российских рецидивистов, совершавших кражи и разбойные нападения, задержали в пятницу, 27 июля, в Одессе правоохранители.

Как сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке Нацполиции, спецоперация по задержанию проведена полицейскими при содействии СБУ. Злоумышленники являются так называемыми элитными ворами-альпинистами, совершавшими кражи в помещениях, расположенных в том числе на верхних этажах зданий.

По данным начальника регионального полицейского главка Дмитрия Головина, задержанные ранее неоднократно судимы.

«Выходцы из РФ совершали кражи личного имущества и разбойные нападения на граждан в Одессе, — отметил Головин. — Задержаны на горячем после того, как украли 24 миллиона гривен».

В настоящее время проводятся соответствующие оперативные мероприятия. Подробности операции по задержанию правоохранители пока не сообщают.

Как стало известно «ФАКТАМ», злоумышленники проникали в жилища одесситов и в офисные помещения, используя первоклассное альпинистское снаряжение.

Читайте также: Связали и избили: вскрылись подробности жестокого ограбления семьи священника под Черниговом

«Проникновение в квартиру, минуя ее двери, — довольно популярный в последнее время преступный промысел, — пояснил «ФАКТАМ» эксперт-правоохранитель. — О первых-третьих этажах даже и говорить нечего. «Форточники» взбираются по стенам, как заправские ниндзя. Все, что выше, «штурмуется» уже с крыши.

Промышленное альпснаряжение продается во многих профильных магазинах. Да, собственно, профессионального оборудования и не надо. Достаточно крепкого троса, который не жалко потом и бросить. Впрочем, ворам для начала надо проникнуть на крышу, однако чердаки не очень тщательно охраняются. В основном, они закрыты на хлипкие замочки. Легкое движение кусачками — и дорога открыта. Бронированная дверь на чердак уже лучше, но «специалистам» все равно работы на несколько минут. Хотя шум могут услышать жильцы и поднять тревогу.

Еще один способ проникновения на крышу — это аренда квартиры на последнем этаже, откуда на крышу опытному «человеку-пауку» попасть легко.

Читайте также: В полиции объяснили, почему отпустили домушника, которого поймали жильцы многоэтажки (фото)

Немаловажная особенность: воры-альпинисты не всегда действуют в темное время суток. Ночью можно столкнуться с хозяевами, и тогда это будет уже не воровство, а ограбление. Днем же можно запастись хорошей легендой типа того, что «мы заделываем дырки, мы герметизируем швы или вешаем спутниковую антенну…» Много существует «альпинистских работ», о которых можно спокойно сказать, убедить человека в том, что мы тут, дескать, «висим не просто так».

Именно поэтому обо всех работах на фасаде дома ЖЭК либо другой балансодержателей обязан объявлять заранее. Жильцы должны знать, что сегодня у них будут трудиться промышленные альпинисты. Нет объявления, а некие люди висят на тросе — это повод вызвать полицию.

Ну, а уходят пришедшие с крыши преступники обычно через дверь. Если есть время, успевают еще и забрать свое оборудование. Нет, ну и бог с ним. Специальная противовзломная фурнитура, бронированные окна — это все очень дорого и не особо эффективно. Все равно сильный удар молотком не оставляет шансов даже спецстеклу. Поэтому совет специалистов несколько банален: сигнализация не только на двери, но и на окнах. Правда, если грабители врываются, когда жильцы дома, то в этот момент автоматическая сигнализация обычно отключена.

Значит, должна быть еще и «тревожная» кнопка. Она выводится туда, где проживает хозяин. Может располагаться сразу в нескольких местах. Если проникли, скажем, через окно, хозяин нажимает на эту кнопку и оперативно извещает полицию. Это лучший способ предохранить себя от грабителей, по крайней мере — спасти свою жизнь".

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о так называемом ВИП-ограблении на столичном Печерске. Из квартиры высокопоставленной чиновницы средь бела дня воры вынесли золото и серебро, оргтехнику и… несколько дорогих брендовых сумочек. При этом входная дверь не была вскрыта.