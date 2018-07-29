Как избавиться от косточки на стопе: советы ортопеда

Здоровье

В открытой летней обуви хорошо видно, что у многих людей, преимущественно женщин, возле большого пальца ноги выпирает косточка. Иногда пальцы «съезжают» в одну сторону, наползают друг на друга. Мало того, что это выглядит некрасиво, так еще часто мешает нормально ходить, подбирать обувь. Нужно ли удалять «косточку», если она не болит? Когда без операции не обойтись? Об этом «ФАКТАМ» рассказал ортопед-травматолог хирургического отделения Консультативно-диагностического центра Деснянского района г. Киева Дмитрий Яровой.

— Ко мне нередко обращаются пациенты, которых беспокоит «косточка», иногда на обеих ногах, — рассказывает Дмитрий Михайлович. — Сначала нужно определиться, почему она возникла. Если «косточка» воспалена, больному необходимо сдать анализ на содержание мочевой кислоты, чтобы исключить подагру. Эта болезнь часто проявляет себя воспалением в области сустава большого пальца стопы, причем преимущественно правой ноги.

— А если воспаления нет?

— Тогда считается, что «косточка» возникла из-за поперечной распластанности стопы. Иногда «косточка» выпирает незначительно, но человеку не нравится, как выглядит стопа, и он просит сделать операцию, как мы говорим, по эстетическим показаниям. Но я стараюсь объяснить, что операция — не гарантия избавления от «косточки». После такого вмешательства нередко бывает рецидив.

— Почему?

— На ранней стадии вальгусной деформации первого пальца стопы (так правильно называется «косточка») операция выполняется только на мягких тканях. Врач корректирует их, перенося сухожилие из одной точки в другую, за счет чего кости стопы принимают правильное положение. Но, поскольку к поперечной распластанности стопы существует предрасположенность, то с высокой вероятностью деформация вернется, ведь мягкие ткани, которые во время операции были натянуты, со временем могут растягиваться. Из опыта знаю: спустя три—пять лет после такого вмешательства многие пациенты недовольны. Поэтому я стараюсь начинать с назначения консервативного лечения.

— Расскажите подробнее…

— Чтобы плоскостопие не прогрессировало, назначаем ортопедические стельки. Они бывают универсальные (можно купить в аптеке, подобрав по размеру обуви) и индивидуальные, сделанные на заказ. В стельке обязательно должна быть вкладка-капелька (валик Зейца) под передним отделом стопы. При ходьбе каплевидное выпячивание не дает стопе распластываться. Таким образом, во-первых, тренируются мышцы, которые удерживают в норме поперечный свод стопы, во-вторых, не усугубляется ее деформация. Еще есть специальные силиконовые протекторы на «косточку». Также можно надеть на стопу ночной пластиковый бандаж, облегчающий болезненные ощущения. Всю ночь палец с помощью бандажа будет находиться в правильном положении, за счет чего состояние улучшится: снизится боль и уменьшится воспаление.

— Бандажи могут исправить деформацию?

— Нет, хотя в интернете утверждается, что могут. Это обман! Чтобы убрать «косточку», понадобится операция. Ведь нельзя изменить направление роста 40-летнего дуба, привязав к нему палочку.

— У кого чаще возникает «косточка»?

— У женщин. Больше страдают люди «стоячих» профессий: парикмахеры, продавцы, хирурги. Также те, у кого работа связана с физическими нагрузками, длительной ходьбой. В зоне риска — люди с избыточным весом.

— Высокие каблуки имеют значение?

— Конечно. Когда женщина ходит на высоких каблуках, нагрузка приходится на передний отдел стопы. Она в основании пальцев перегружается и распластывается, а первая плюсневая кость отклоняется во внутреннюю сторону. При небольшом каблуке — два-три сантиметра — нагрузка более-менее равномерно распределяется на пятку и носок.

— Многие люди считают, что «косточка» — это нарост. Правильно?

— Нет. Нарост (он занимает пять—десять процентов объема косточки) возникает из-за того, что «косточка» трется о стенку обуви, а в суставе большого пальца, который неправильно работает, возникает артроз. Во время операции нарост отпиливают, а стопе придают правильное положение, изменив ось кости.

— Рецидивы после такой операции бывают?

— Практически нет. Ведь при костной пластике (остеотомии) применяются металлические конструкции. Чаще это один или два мелких винтика, но иногда в запущенных случаях — специальная пластина. Металлическая конструкция будет удерживать кость в правильном положении, не позволяя ей отклоняться.

— Как скоро после такой операции человек может вернуться к привычной жизни?

— Если у пациента тяжелая физическая работа, то больничный выдается на четыре—шесть недель. Те же, кто занимается умственным трудом, например, офисные служащие, обычно выходят на работу спустя неделю. Пациенты уже в день операции могут отправиться домой, надев на ногу специальную обувь — ботинок Барука. В нем наклон подошвы идет от носка к пятке, и нагрузка приходится на пяточную область, а зона передних отделов стопы разгружается.

— Если «косточка» одновременно на двух ногах, то как лучше оперировать: по очереди или сразу?

— Считаю, что не стоит растягивать «удовольствие» на два этапа. За один раз человек получает меньшую дозу анестезии, у него менее выражен болевой синдром. Наконец, это выгодно экономически, ведь используется один операционный набор.