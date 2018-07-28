Происшествия

Виновато лунное затмение: в Киеве произошло двойное ДТП на Академика Глушкова

На проспекте Академика Глушкова в Киеве произошло двойное ДТП. Об этом сообщает dtp.kiev.UA.

По словам очевидцев, на имела место авария-«двойник»: на одной из полос проспекта перед светофором «Жигули» «догнали» Renault Logan, а на соседней полосе Chevrolet Aveo врезался в Fiat Doblo.

«Нормальные водители на красный свет останавливаются, а ненормальные — „доганяют“ их сзади», — говорится в сообщении.

К счастью, без пострадавших. На месте прибыла патрульная полиция, от госпитализации участники ДТП отказались.

Машины получили существенные механические повреждения.

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