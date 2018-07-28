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Ночное ДТП в Киеве: возле метро «Ипподром» столкнулись три автомобиля
В ночь на 28 июля на проспекте Глушкова рядом с метро «Ипподром» случилось тройное ДТП. Авария произошла около 01:00, сообщает «Информатор».
По словам очевидцев, водитель Renault Logan врезался в стоящий на светофоре в средней полосе ВАЗ 2106. От удара жигули отлетел на впереди стоящий черный джип и поцарапал его. Водитель внедорожника вышел посмотрел на царапину и уехал с места ДТП.
Прибывшие на место аварии полицейские предложили водителю «француза» пройти тест на присутствие в крови алкоголя. Результаты проверки показали 2,16 промилле. Виновнику выписали штраф, а его машину эвакуировали на штрафплощадку.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве произошло двойное ДТП на проспекте Академика Глушкова.
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