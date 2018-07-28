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Кобзон впал в кому
В субботу, 28 июля, Иосиф Кобзон впал в кому. Об этом сообщает российский телеканал РЕН ТВ.
Состояние здоровья депутата Государственной думы и известного эстрадного певца резко ухудшилось ночью. Кобзона подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Перед этим его перевели в реанимацию в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
При этом пресс-секретарь Кобзона Варвара Виноградова заявила, что госпитализация певца была плановой, и в реанимацию его не переводили. С таким же сообщением выступила 26 июля супруга артиста Нинель Кобзон.
Однако в кулуарах Госдумы говорили, что певцу стало значительно хуже, и он проходит курс химиотерапии.
Сестра Кобзона Гелена опровергла информацию о коме. Гелена заявила интернет-изданию 360: ««Слава Богу все хорошо. Он находится на плановом лечении. Какая кома, вы что?»
Напомним, у Кобзона диагностировали рак в 2005 году. Ему пришлось сделать операцию по удалению мочевого пузыря.
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