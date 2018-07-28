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Задержанные в Греции больше года назад украинские моряки вернулись на родину: трогательные фото
В ночь на 28 июля в Одессу вернулись, после более чем годичного плена, 12 наших соотечественников — членов экипажа судна «Mekong Spirit». Владельцем последнего является швейцарская компания, а сам теплоход был задержан греческой полицией 25 мая 2017 года по подозрению в перевозке товаров военного назначения.
«Судно, направлявшееся из Измира (Турция) в порт Судан было задержано греческой береговой охраной в территориальных водах Греции и под конвоем приведено на греческую военную базу, — рассказали «ФАКТАМ» в профсоюзе работников морского транспорта Украины, являющемуся членской организацией ITF (международного профсоюза транспортных рабочих). — Капитана обвиняют в том, что он не проинформировал власти Греции о наличии опасного груза на борту — взрывчатки для горнодобывающих работ, охотничьих и спортивных патронов, являющихся частью коммерческого контракта между компаниями Турции и Судана.
С того самого времени 16 украинских моряков — жителей Одессы, Измаила и Херсона удерживали на борту Mekong Spirit. Об условиях содержания — разговор — отдельный…".
Как сообщил почетный консул Греции в Одессе Пантелис Бумбурас, суд разрешил покинуть Грецию 12 из 16 украинских моряков. Они обязаны будут каждый месяц регистрироваться в генеральном консульстве Греции в Одессе. Капитан, старший помощник и двое рядовых членов команды будут находиться в Греции до выяснения всех обстоятельств.
В международном аэропорту «Одесса» моряков встречали родные, близкие и друзья.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что МИД подсчитал задержанных в Греции украинских моряков.
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