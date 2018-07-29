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Украина

В МИД Украины назвали "жалким" новый закон РФ об аннексии Крыма

23:55 29 июля 2018   229
Климкин
Инф. «ФАКТОВ»

Министр иностранных дел Павел Климкин назвал принятый в Российской Федерации (РФ) закон о праздновании «Дня принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи» жалким шагом и демонстрацией слабости РФ. Об этом он написал в своем Twitter.

Так, по словам Климкина, своими действиями по Крыму Россия демонстрирует свою слабость, огрызаясь на декларации ряда цивилизованных стран.

«Жалкий ход: немного покопаться в истории, чтобы найти исправление сегодняшним преступлениям», — написал Климкин.

Он также добавил, что РФ ищет аргументы в прошлом, тогда как «цивилизованный мир — в международном праве».

Напомним, что 24 июля Госдума Российской Федерации приняла в окончательной редакции закон, которым установила новую памятну дату России — День принятия Крыма в состав Российской империи. До этого Канада осудила аннексию полуострова Крым, и призвала освободить украинских политзаключенных. В свою очередь Норвегия поддержала заявление США о непризнании аннексии Крыма. Также Министерство иностранных дел Чехии приветствовало заявление государственного секретаря США Майк Помпео относительно Крыма и заявило о признании незаконности аннексии полуострова Россией.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», госсекретарь США Помпео 25 июля заявил, что его страна никогда не признает российскую оккупацию Крыма и будут настаивать на территориальной целостности Украины. В Госдепе в очередной раз признали, что Россия нарушила международное право.

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