В МИД Украины назвали "жалким" новый закон РФ об аннексии Крыма

Украина

Министр иностранных дел Павел Климкин назвал принятый в Российской Федерации (РФ) закон о праздновании «Дня принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи» жалким шагом и демонстрацией слабости РФ. Об этом он написал в своем Twitter.

Учорашнім випадом щодо Криму Росія демонструє свою слабкість, огризаючись на декларації низки цивілізованих країн. Жалюгідний хід: трохи покопирсатися в історії, аби знайти виправлення сьогоднішнім злочинам. РФ шукає аргументи в минулому, а цивілізований світ — в міжнародному праві — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 29 июля 2018 г.

Так, по словам Климкина, своими действиями по Крыму Россия демонстрирует свою слабость, огрызаясь на декларации ряда цивилизованных стран.

«Жалкий ход: немного покопаться в истории, чтобы найти исправление сегодняшним преступлениям», — написал Климкин.

Он также добавил, что РФ ищет аргументы в прошлом, тогда как «цивилизованный мир — в международном праве».

Напомним, что 24 июля Госдума Российской Федерации приняла в окончательной редакции закон, которым установила новую памятну дату России — День принятия Крыма в состав Российской империи. До этого Канада осудила аннексию полуострова Крым, и призвала освободить украинских политзаключенных. В свою очередь Норвегия поддержала заявление США о непризнании аннексии Крыма. Также Министерство иностранных дел Чехии приветствовало заявление государственного секретаря США Майк Помпео относительно Крыма и заявило о признании незаконности аннексии полуострова Россией.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», госсекретарь США Помпео 25 июля заявил, что его страна никогда не признает российскую оккупацию Крыма и будут настаивать на территориальной целостности Украины. В Госдепе в очередной раз признали, что Россия нарушила международное право.