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Украина

ФСБ устроила новые задержания судов, следовавших в украинские порты

10:33 30 июля 2018   124
Задержание судна пограничниками РФ в Азовском море
Инф. «ФАКТОВ»

Мониторинговая группа «Майдана иностранных дел» и Институт Черноморских Стратегических Исследований" сообщают об очередной провокации пограничников Российской Федерации в Азовском море. Речь идет о задержании кораблями ФСБ двух турецких сухогрузов.

Сообщается, что турецкий сухогруз IBRAHIM KONAN в понедельник, 30 июля, задержали уже второй раз: сейчас судно идет из Мариуполя в Деринже (Турция), а до этого российские пограничники останавливали его для проверки по пути в украинский порт. В том же районе был задержан еще один турецкий балкер NAZMI C, который вышел из Мариуполя и следовал в Монфальконе (Италия).

«Какая комфортная служба у морских пограничников ФСБ РФ: ставишь корабль береговой охраны на официально рекомендованных курсах мариупольских и бердянских судов вблизи бердянского поворотного круга, куришь бамбук и ждешь, когда они сами подойдут. Потому что никто этому не сопротивляется, даже не пытается. „Они ж имеют право“. И мы имеем, но не пользуемся. Потому, что кого-то нет: или солярки, или характера, или страшно? Не провоцируйте, а то „он“ нападет. Так он уже 4,5 года как напал. Может кто-то забыл?», — говорится в сообщении, размещенном на страничке руководителя проекта «Майдан закордонних справ» Андрея Клименко в Facebook.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украине советуют пойти на сделку с Путиным «вода в Крым» в обмен на «безопасность в Азове».

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