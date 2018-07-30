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Вступительная кампания-2018: названы скроки зачисления на «бюджет»
В случае зачисления абитуриента на бюджетную форму обучения в учреждение высшего образования, статус его заявления в электронном кабинете должен измениться на «Включено в приказ». Об этом заявила директор ГП «ИнфоРесурс» Оксана Белик.
«1 августа в электронных кабинетах поступающих изменится статус заявлений, поданных на бюджетную форму обучения, и они смогут узнать, на какие специальности и в какие высшие учебные заведения они получили рекомендации», — сказала она, сообщает telegraf.com.ua.
По ее словам, в случае рекомендации на бюджетное место поступающему необходимо с 1 августа до 18 часов 6 августа представить оригиналы документов в приемную комиссию учреждения высшего образования. После этого статус заявления в электронном кабинете должен измениться на «Включено в приказ».
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«Если этого не произошло, поступающему нужно обратиться в приемную комиссию учреждения высшего образования», — заявила Белик.
Она отметила, что в среднем поступающие на бюджетную форму обучения подавали 5 заявлений, при разрешенных 7 на 4 специальности. При этом, по сертификатам ВНО прошлых лет в этом году поступали более 8 тысяч абитуриентов.
В то же время, более 81 тысяч человек (почти 55% от тех, кто регистрировал электронные кабинеты) изначально подали заявления на контракт, так и не решившись принять участие в широком конкурсе.
Как писали «ФАКТЫ», 12 июля начался прием документов во все университеты страны. Вступительная кампания стартовала еще 2 июля — с этого дня у поступающих появилась возможность создавать электронные кабинеты на сайте Министерства образования и науки Украины.
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