Ирина Геращенко сообщила, как и когда Россия использует заложников из Украины

Украина

Украина активно пытается использовать все возможности для того, чтобы вернуть заложников, находящихся в России и на оккупированных территориях. Однако «окно возможностей сужается». Об этом заявила первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ирина Геращенко.

На своей страничке в Facebook она напомнила, что несколько дней назад поделились с журналистами своими предчувствиями, что президент РФ Владимир Путин будет использовать тему заложников в украинской избирательной кампании. «Сегодня эти ощущения еще острее. Тема важная и актуальная для общества, и Кремль будет ее разыгрывать по полной. Ужасно, когда судьбы людей становятся циничным инструментом для воздействия на украинский политический ландшафт. Это мы очень остро ощутили и на последней встрече в Минске», — заявила Ирина Геращенко.

Первый вице-спикер напомнила свое недавнее интервью, в котором говорила о готовности Украины к серьезным компромиссам — передаче РФ их «потеряшек» в обмен на украинских заложников. «Путин использует наших заложников как тот козырь в кармане, который он готов выложить на стол, продать, но за что? За Крым? За то, чтобы оставили в покое их и отменили санкции? За то, чтобы Россия осталась на Донбассе, где „ихтамнет“? Вот в чем вопрос. Он просто так пока не собирается отдавать. И точно не собирается на 36 их обменивать», — заявила Ирина Геращенко. Она не исключила, что эту «карту» президент России будет разыгрывать перед украинскими выборами: «Я не исключаю, что вопрос заложников Россия хочет также использовать и в избирательных кампаниях, возможно, отдав их лояльным Кремлю кандидатам, чтобы показать, что только они умеют договариваться, вести прямые переговоры с ОРДЛО и т. д. То есть, к сожалению, судьбы людей используются очень цинично и грязно для торга».

Она также напомнила, что с марта текущего года Россия никак не ответила на предложение Украины об обмена 36 россиян. «Все это наводит на мысль, что Кремль будет ждать старта украинской избирательной кампании и затем попытается играть не только на теме заложников, но и более широко — Донбасса, войны и мира, подталкивая к „прямым переговорам“ с ОРДЛО, демонстрируя склонность к определенным кандидатам и партиям, которые готовы разговаривать на условиях Кремля, а не с позиции Украины. То, что делает нынешняя власть, и так раздражает Кремль», — заявила Ирина Геращенко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кабинет Министров решил выплатить семьям украинских заложников Кремля по 100 тысяч гривен помощи на правовую помощь.

