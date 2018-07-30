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Политика

Стало известно, кого Порошенко назначил вместо Горбулина

15:40 30 июля 2018   170
порошенко
Инф. «ФАКТОВ»

Президент подписал указ

Президент Петр Порошенко провел кадровые перестановки в Национальном институте стратегических исследований. Институт является аналитическим центром, где разрабатываются стратегии развития государства Украина, проводятся исследования общественно-политического и социально-экономического развития.

Владимир Горбулин, четыре года занимавший пост главы Национального института стратегических исследований, перешел на работу в Национальную академию наук Украины. Новым руководителем института назначен Ростислав Павленко, ранее работавший заместителем главы администрации президента.

42-летний Павленко работал заместителем главы администрации президента с 2014 года. До этого входил в состав парламента VII и VIII созывов.

Национальный институт стратегических исследований появился в Украине в 1992 году. Институт прямо подчиняется президенту Украины и занимается аналитико-прогнозным сопровождением деятельности главы государства.

В Twitter президент так прокомментировал кадровые изменения: «Благодарен Владимиру Горбулину за огромный вклад в развитие Украины, который он сделал на посту директора Национального института стратегических исследований». По словам Порошенко, он рад, что Горбулин продолжает работать на благо Украины и всегда будет достойной частью президентской команды.

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