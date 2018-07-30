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Ездить станет дороже: еще в одном мегаполисе повышают цены на проезд в общественном транспорте
В Днепре с 5 августа 2018 года цены на проезд в наземном и подземном электротранспорте до 4 гривен за поездку. Об этом говорится в решении Днепровского горисполкома.
Так, одна поездка в трамвае и троллейбусе подорожает с 1,5 грн до 4 грн, в метро — с 2 грн до 4 грн. Также 4 грн будет стоить провоз багажа, сообщает УНИАН.
Проездной билет на один день в трамвае и троллейбусе будет стоить 10 грн, на неделю — 60 грн, на 3 месяца — 600 грн. Цена на проездной билет на один месяц на один вид транспорта составит 220 грн, на 2 вида транспорта — 260 грн.
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Что касается льготных категорий пассажиров, то они, как и ранее, будут ездить бесплатно. Действующие сейчас тарифы на проезд в муниципальном транспорте Днепра были установлены в августе 2011 года.
Как писали «ФАКТЫ», 14 июля в Киеве были повышены тарифы на проезд в городском пассажирском транспорте (метрополитен, автобус, трамвай, троллейбус, фуникулер и городская электричка). Теперь стоимость одной поездки составляет 8 грн.
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