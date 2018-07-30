Украину накрыло волной минирований: "террористы" применяют новую тактику

Происшествия

В последнее время в Украине наблюдается настоящий бум псевдоминеров, которые сообщают о готовящихся «терактах». Одним из последних таких подтверждений стала попытка минирования Львовской областной клинической больницы, которую неизвестный грозился «взорвать» 30 июля.

Как сообщили «ФАКТАМ» в Львовском областном главке Нацполиции Украины, около девяти утра на электронную почту больницы пришло письмо с требованием перевести 5 тысяч гривен на электронный счет. В противном случае неизвестный грозился заминировать помещение больницы. Руководство медучреждения решило не идти на поводу у шантажиста, а вместо этого вызвало правоохранителей.

«Помещение больницы, а также прилегающую территорию осмотрели эксперты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб полиции, но никаких взрывоопасных предметов не обнаружили. Сейчас решается вопрос о правовой квалификации происшествия, а также устанавливается личность автора письма», — сказали в пресс-службе.

К сожалению, эта проблема не нова и с каждым годом таких сообщений становится больше. Если в прошлом, 2017 году сообщений о «минировании» было зарегистрировано около 700, то по состоянию на 30 июля этого года их уже зарегистрировано 1529 (раскрыто 94). При этом, как сообщили «ФАКТАМ» в Нацполиции Украины, большая часть таких угроз начала поступать не по телефону, а по электронной почте.

Также изменилась и география «минирования». Если еще в прошлом году лидерами были Киев и Одесская область, то в этом году пальму первенства по «терактам» удерживают Харьковская и Львовская области.

— С 14 февраля этого года в Харьковской области уже зафиксировано 826 электронных писем с угрозами о закладках взрывоопасных предметов. В то же время во Львовской области начиная с 7 марта таких писем поступило 122. В большинстве случает «террористы» угрожали взорвать бизнес-центры, магазины электроники и фитнес-центры, — говорят в пресс-службе. — Поиск авторов таких электронных писем с угрозами довольно сложный. Это связано с тем, что ящики не привязаны к аккаунтам в соцсетях, а созданы исключительно для отправки письма о минировании. Из-за этого их очень сложно отследить.

Правда, большинство электронных писем о псевдотерактах в Харьковской и Львовской области приходили с территории России. «Берут где-нибудь в Краснодаре харьковский справочник, открывают раздел „бизнес-центры“ и берут первые пять — вот и все», — объяснял вал угроз о взрывах в Харькове министр внутренних дел Арсен Аваков. Такая же ситуация была и во Львове. «Все письма поступали из сети российского интернет-провайдера Теле2. IP-адрес „телефонного террориста“ зарегистрирован в городе Омске РФ», — сообщили после серии «терактов» в пресс-службе Львовского областного главка СБУ.

Правда, «минерами» являются не только наши соседи из-за «поребрика», нагнетающие таким образом панику в мирных украинских городах, но и обычные украинцы. В большинстве случаев, по данным полиции, ими оказываются нетрезвые граждане, желающие посмотреть, как реагируют на опасность экстренные службы. Таким «любителям развлечений» вменяют статью УК «Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями», которая предусматривает до шести лет лишения свободы. Правда, среди них попадаются и психически неуравновешенные люди, которые не могут быть осуждены. Такую категорию «минеров» могут отправить на принудительное лечение. Но гарантировать то, что после их выхода они не примутся за старое, никто не может.

Каждое подобное сообщение отвлекает целую массу людей. Ведь на подобные вызовы пребывают не только эксперты-взрывотехники и кинологи, занимающиеся поисками «адских машинок», но также и усиленные патрули, которые контролируют прилегающую территорию. Также на месте обязательно дежурят спасатели Госслужбы по ЧС и работники «скорой». В большинстве случаев из зданий проводится эвакуация людей. Если это, к примеру, торговый центр, станция метро или вокзал, то правоохранителям и спасателям приходится выводить тысячи человек.

Пока такие «минирования» отвлекают огромное количество людей от прямых обязанностей на двух- трехчасовые поиски несуществующих взрывных устройств, в других местах действительно гремят взрывы. Один из последних таких случаев произошел в Донецкой области, где от взрыва на базе отдыха пострадали жители Краматорска.

Фото пресс-службы Нацполиции Украины