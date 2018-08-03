В Украине снова заработали старые-новые штрафы: к чему готовиться водителям

Украина

Один из основных правовых принципов «незнание закона не освобождает от ответственности» в свете ужесточения контроля на украинских дорогах становится особо актуальным. Ведь теперь патрульные не будут делать устное предупреждение водителям, совершившим незначительные нарушения, а сразу же составят протокол.

Вот в этом маленьком нюансе и кроется подвох, который может вылиться для некоторых автолюбителей в неожиданный штраф. Многие водители забыли или даже не знают о существовании такого пункта Правил дорожного движения (ПДД), который гласит: «аварийная световая сигнализация должна быть включена в случае остановки по требованию полицейского». А невыполнение этого грозит составлением админпротокола на нарушителя и штрафом в размере 425 гривен. И такой штраф вполне могут выписать, даже если остановка была незаконной.

Это «новшество», всплывшее недавно, возмутило многих водителей, которые считают, что таким образом патрульная полиция превращается в старое ГАИ. «Нашли новый способ делать план на штрафах», — написал в Facebook пользователь Юрий Белоусов.

Однако в полиции это утверждение опровергают. Пресс-секретарь патрульной полиции Хмельницкой области Роман Мартынюк первым из силовиков решил напомнить о существовании этой нормы. По его словам, этот пункт ПДД не «свежий», а вписан в правила еще до появления патрульной полиции. «Если раньше за незначительное нарушение, в том числе и такое, инспектор полиции мог сделать устное предупреждение водителю, то теперь их не будет», — сказал он.

То, что эта норма не нова и за ее несоблюдение наказывали и раньше, «ФАКТАМ» подтвердил и автоюрист Илья Макаренко.

— Законность наложения штрафов за подобные нарушения подтверждает судебная практика, в частности, уже вступившие в силу решения Киевского апелляционного административного суда. При этом законность остановки полицией водителя не влияет на составление административного материала по данному проступку, — говорит автоюрист. — В одном из этих решений, где водитель пытался обжаловать решение о взыскании штрафа за невключенную аварийку, четко сказано: «водитель был обязан включить аварийную сигнализацию после остановки независимо от того, нарушил он Правила (ПДД. — Авт.) или не нарушал».

— То есть после остановки полицией нужно сразу же включить аварийку, чтобы избежать штрафа?

— Конечно. Ведь тут кроется еще один важный нюанс, о котором многие забывают. Хотя сам по себе штраф за это нарушение и относительно небольшой, но в дальнейшем он может повлечь проблемы. Ведь за несколько нарушений, пусть даже и несерьезных, но совершенных в течении года, вполне можно попасть в категорию злостных нарушителей. Как результат — суд и лишение водительского удостоверения минимум на полгода. Чтобы этого избежать, не стоит забывать о мельчайших нюансах. Особенно на волне ужесточения контроля на дорогах, которое ожидается в ближайшее время.

Существование этого пункта «ФАКТАМ» подтвердил и бывший сотрудник Госавтоинспекции Александр Ковалев.

«Еще несколько лет назад он был вполне действенный и сдерживал многих водителей от нарушений. Особенно хорошо „работал“ с перевозчиками пассажиров, для которых лишение водительского удостоверения за несколько совершенных нарушений автоматически означало лишение заработка. С приходом полиции о нем на первых порах лояльного отношения к водителям, видимо, забыли. Но, насколько мне известно, уже в ближайшее время, эта норма снова заработает в полную силу», — отметил Александр Ковалев.

Напомним, что из-за череды жутких смертельных ДТП, которые в последнее время все чаще стали происходить на украинских дорогах, правоохранители решили ужесточить меры воздействия на нарушителей. В частности, уже к началу осени на дорогах могут появиться приборы контроля скорости. Правда, многие украинцы решили, что лучше не придерживаться установленной скорости движения, а подстраховаться, купив радар-детектор, оповещающий об установке на дороге контрольных приборов полиции.