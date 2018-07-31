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Дерзкое убийство ветерана АТО в Бердянске: появились фото задержанных "киллеров" (фото)
Первыми о задержании группы лиц, подозреваемых в убийстве ветерана АТО из Бердянска, активиста Виталия Олешко (Сармата), сообщили журналисты и общественники. Полиция же не спешит с информацией, хотя именно они и произвели задержание.
«Машина, в которой находилось четверо мужчин, была перехвачена близ села Приморское Запорожской области (очевидно, возле города Приморск, что в 40 км от Бердянска в сторону Мелитополя. — Авт.), киллеры пытались скрыться, но их задержали и уже успели провести опознание. Свидетель преступления, друг Виталия Олешко Андрей Маджаров, опознал убийцу, опознали его и другие свидетели. Кто что-либо знает об этом преступнике — нужна вся необходимая информация. Это однозначно заказное убийство, действовала целая группа, надо добраться до заказчиков» — написал в Facebook журналист Юрий Бутусов.
Известно, что человек, выстреливший в упор в спину атошнику, скрылся с места преступления на автомобиле «Таврия», водитель которого оперативно подъехал к воротом двора. По информации cайта pro.berdyansk.biz, автомобиль вскоре нашли брошенным в нескольких кварталах от места ЧП. Здесь же сообщается, что один из друзей Виталия Олешко пытался стрелять вдогонку автомобилю из травматического пистолета. Сайт выложил фотографии задержанных и автомобиля, который нашли на улице Ямбольской в Бердянске. Предполагалось, что он может быть заминирован, потому ожидали минеров.
По факту происшествия полиция открыла уголовное производство по ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство».
В настоящее время устанавливаются личности причастных к покушению на ветерана АТО.
Напомним: Виталий Олешко, позывной «Сармат», доброволец батальона НГУ «Донбасс», участник самообороны Бердянска, кавалер ордена «За мужество» 3-й степени, участник боев за Иловайск, прошедший российский плен, был застрелен сегодня, 31 июля в 12.30 на территории гостиницы, принадлежащей семье Олешко.
Фото с сайта http://pro.berdyansk.biz
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